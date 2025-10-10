Carolina Yuste estará firmando su primer libro el próximo jueves en Badajoz
La actriz pacense estará este próximo 16 de octubre en su tierra natal para firmar su primer libro 'Toda mi violencia es tuya'
Irene Manzano
Viernes, 10 de octubre 2025, 14:12
La tan reconocida actriz pacense decidió abrirse camino en el mundo literario este verano y ahora da comienzo su gira de firma de libros 'Toda mi gira es tuya'. Carolina Yuste viajará por España firmando y presentando su primera obra escrita 'Toda mi violencia es tuya' y no podía olvidar incluir su tierra natal dentro de esta gira.
Este próximo jueves 16 de octubre Carolina Yuste estará en su tan querida 'Badahó' en el Museo de la Ciudad «Luis de Morales» a las 19:00 horas. La cita consistirá en una previa presentación y posterior firma de libros. Los asistentes podrán escuchar de viva voz todo lo que esconde este libro que ha llegado para representar a toda una generación.
Así es su debut literario
'Toda mi violencia es tuya' se sitúa en 'Badahó' a comienzos de los 2000. Esta historia la protagoniza la Jara quien está creciendo en medio de la cultura cani, a ritmo de reguetón y donde siente que la danza es lo único que le da sentido a todo. Pero cuando conoce al Santi, todo en ella se abre como una grieta profunda.
Con esta historia de ficción, Carolina ve a toda una generación, sobre todo a esa 'generación de provincias' de la que se siente parte y que considera que ha tenido un acceso desigual al 'capital cultural'.
Carolina Yuste ha publicado un libro que recoge todo lo que ha echado en falta la actriz en su juventud. Esta novela 'filosófica-choni' se ha convertido en todo un alegato de supervivencia y resistencia que llega a Badajoz de su propia mano la próxima semana.