Cáritas detecta un aumento de sintecho que duermen en la calle en Badajoz

Habitualmente en Badajoz hay unas treinta personas que duermen en la calle cada día, pero las últimas semanas han aumentado. No hay una cifra ... exacta, pero Cáritas confirma que han detectado más indigentes en la ciudad.

No se trata de un repunte anómalo. Desde Cáritas indican que cada año, con la llegada del verano, aumenta el número de sintecho en Badajoz. Algunos de ellos están de paso hacia zonas veraniegas, o por contra, se refugian en la capital pacense porque es más tranquila que otras localidades en estas fechas. En cualquiera de los supuestos, están de paso.

A esto se suma que, con la subida de las temperaturas, hay más personas que duermen en la calle. Se trata de indigentes que en otras épocas con peor tiempo se refugian en casas vacías o en el albergue.

El aumento de personas indigentes es visible en varias zonas, pero especialmente en el centro de Badajoz, ya que muchos son usuarios de los comedores sociales del Casco Antiguo. Llama la atención el caso de una mujer mayor que está durmiendo en un banco de la plaza de Cervantes, más conocida como San Andrés. Tiene colchas y almohadas guardadas en una esquina de la zona empedrada, a solo unos metros de las dos terrazas de los bares que se llenan cada atardecer.

Esta mujer no quiere acudir al albergue que hay a solo unas calles y tiene problemas de movilidad, de hecho, se desplaza con un andador por el Casco Antiguo. Le ha pedido a los vecinos e incluso a operarios municipales que no se lleven sus cosas cuando ella no esté porque quiere permanecer en la plaza, ya que está cerca del comedor social al que va a comer cada mediodía.

Ampliar El colchón y la colcha de la mujer que duerme en San Andrés. J. V. A.

También hay un hombre que ha construido un campamento con palos y telas en el parque de la Legión. La estructura está en la zona de la cascada desde hace dos semanas. Ha tirado mucha basura en los alrededores, especialmente botellas de cerveza al estanque que hay frente a su casa improvisada.

Este sintecho se aleja de los vecinos que pasan por la zona, aunque se trata de un área bastante transitada, especialmente por los niños que suelen acudir a la charca a ver ranas o galápagos.

Este aumento suele coincidir con el verano y son, en muchos casos, indigentes que no quieren ir al albergue

No son las únicas caras nuevas que se encuentran estos días los pacenses pernoctando en la calles de su ciudad. Los puentes de la capital pacense también se han convertido en refugios. En el parque del Rivillas duermen dos personas, una bajo el puente de San Roque y otro a resguardo de la pasarela que hay entre el Cerro de Reyes y Antonio Domínguez.

Así mismo hay una persona indigente que lleva varias semanas en un saliente del parque del Guadiana, en la margen izquierda, bajo en puente de la Autonomía. También se vuelve a usar como refugio el Baluarte de la Trinidad. Este monumento es un asilo habitual para indigentes.

Albergue al completo

El único albergue temporal con el que cuenta la ciudad, en la calle Bravo Murillo del Casco, está al completo. Esta instalación, gestionada por Cáritas, cuenta con 26 plazas. Sin embargo sus responsables aseguran que podrían ampliar las vacantes si fuese necesario. Matizan que algunos de los sintecho que pasan estos días por la ciudad no desean hacer uso del servicio.

El otro recurso con el que cuenta Badajoz es el Centro Hermano y los pisos tutelados que también están gestionados por Cáritas. En este caso el perfil de las personas que ingresan es distinto. Está dirigido a personas que quieren recuperarse y se someten a las terapias y tratamientos que ofrecen.

Así mismo, Cruz Roja cuenta con un servicio de ayuda a personas sintecho. Cada semana sus voluntarios visitan a los indigentes que conocen y se ponen en contacto con los que llegan nuevos para ayudarles e interesarse por su salud.

En la ciudad hay una cuenta pendiente que es ampliar el número de plazas para personas sintecho. En este sentido las asociaciones que tratan con estas personas recomiendan que, en lugar de ampliar los servicios actuales, se cree uno nuevo en otra zona. El PSOE de Badajoz, por ejemplo, propuso que se reutilizase el albergue del Revellín para este fin cuando estaba vacío. Actualmente no es posible porque se ha convertido en un albergue de acogida para los ucranianos que huyen de la guerra y están de paso por Extremadura.

También hay un proyecto pendiente del Ayuntamiento de Badajoz que hace unos meses anunció que creará un edificio de viviendas sociales temporales en un inmueble situado en la esquina de la avenida Padre Tacoronte y la calle Zapata.

En concreto los responsables de Servicios Sociales invertirán 1.951.311 euros que se costearán con los fondos europeos Edusi. Rehabilitarán el edificio de cuatro plantas que cuenta con 2.000 metros cuadrados. Se crearán viviendas colectivas con capacidad para 40 personas, trece habitaciones dobles y cuatro individuales, 18 dormitorios de dos plazas, cuatro con baños, casa de acogida con 15 plazas y dos o tres apartamentos en la planta superior. El objetivo del Ayuntamiento es que este recurso esté disponible en 2023 y se complete con asesoramiento para la reinserción social y laboral.