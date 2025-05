«El cáncer es horroroso, no sabes cómo va a salir todo mientras esperas los resultados»

J. López-Lago Domingo, 25 de mayo 2025, 12:34 Comenta Compartir

En cualquier actividad para luchar contra el cáncer de las que se celebran en Badajoz, ya sea una clase de zumba, una cuestación con huchas o una caminata como la de este domingo por la mañana, hay un ambiente de celebración, optimismo y reivindicación. Pero cada participante guarda una historia propia relacionada con esta enfermedad que termina afectando a una de cada dos mujeres y a uno de cada tres hombres en algún momento de su vida. Manuel Alonso, de 67 años, es uno de esos hombres que está atravesando un cáncer. Llevaba hoy mascarilla porque el lunes pasado terminó su tratamiento contra un cáncer de laringe. Este domingo estaba con su camiseta azul dispuesto a caminar diez kilómetros. «Hay que apoyar esta lucha como sea», ha afirmado antes de la salida.

A pocos metros estaba Mónica Villalobos, que era la primera vez que asistía a este evento, reconoce que impulsada por lo que le ha pasado a su madre, que ha fallecido recientemente por un mieloma, ha comentado a HOY emocionada y consciente de que en la marcha de este domingo hay más gente afectada por el cáncer. «Es importante luchar e investigar este tipo de enfermedades, pero hasta este año que me ha pillado tan cerca no me había concienciado tanto. Se debería de invertir más en salud y educación y menos en otras cosas, los políticos deberían mentalizarse», ha dicho esta pacense que estaba en la Plaza Alta con su padre, su hermana y unas amigas.

Según han explicado a HOY Manuel y su pareja, Carmen Hernández, en el caso de él «todo empezó con un dolor de garganta en diciembre, fue un par de veces a Urgencias y le dijeron que era una glándula que tenía inflamada, luego fue a la doctora de cabecera, le hicieron una ecografía y a partir de ahí fue todo muy rápido en el SES», ha explicado Carmen, ya que a él, Manuel, le costaba hablar porque aún tenía quemada la base de la garganta por el último tratamiento. Según han expresado, este tipo de noticas generan un drama en los hogares. «Es horroroso porque no sabes cómo va a salir todo. El suyo estaba muy localizado, pero hasta que te dan los resultados del PET-TAC (diagnóstico por imagen), y no te dicen si hay o no metástasis pues imagina. El primero que se hunde es él y luego yo que estoy al lado, aunque de momento no hemos necesitado ayuda psicológica. Estamos esperando la revisión de los tres meses».

Según ha relatado, en este periodo el tratamiento ha sido muy intenso «porque decidieron no operar y han sido 33 sesiones de radioterapia, tres ciclos de quimioterapia y ahora hay que esperar doce semanas a ver qué tal».

Ambos son de Badajoz y quieren visibilizar que hace falta un empujón de la sociedad y las administraciones para terminar de derrotar a esta enfermedad que directa o indirectamente afecta o ha afectado a casi todos los 600 participantes de la marcha organizada hoy por AECC (Asociación Española contra el Cáncer). «Yo creo que él se va a curar por el estadio en el que se lo han detectado, pero hay muchos que no se curan, no sé si por falta de investigación o por intereses económicos de laboratorios, que es algo que dice mucha gente. A él le dijo un médico que antes el 90% se moría y ahora el 90% se salva, por eso hay que seguir investigando». En cualquier caso, los dos se declaran satisfechos del trato recibido en este momento tan delicado de sus vidas. «Todo el mundo se ha portado estupendamente, tanto enfermeros como médicos, todo lo han hecho muy rápido, no nos podemos quejar de la sanidad que tenemos», ha agradecido Carmen esta mañana.

