La Copa de España de Ciclismo adaptado, suspendida también por la falta de policías locales en Badajoz

La negativa de los policías locales de Badajoz a realizar servicios extraordinarios ha obligado al Ayuntamiento de Badajoz a suspender la Copa de España de ... Ciclismo Adaptado que debía celebrarse este próximo domingo 15 de mayo en la ciudad.

La noticia ha sido dada a conocer por el deportista pacense Rubén Tanco, que ha colaborado con la organización y aspiraba a colocarse líder del campeonato nacional en la prueba que acaba de ser suspendida.

El propio Tanco ha indicado que se esperaba la llegada de unos 150 deportistas junto con sus familiares, la inmensa mayoría procedentes de fuera de Extremadura y con alojamiento reservado para este fin de semana. «Nos han comunicado la imposibilidad de celebrar la prueba esta misma mañana, la organización va a perder un mínimo de 7.000 euros por culpa de esta cancelación», asegura.

Para esta prueba se había planteado un recorrido urbano de cinco kilómetros que se iniciaba en la Plaza Alta, bajaba a Puerta de Palmas, recorría la carretera de circunvalación en sentido San Roque y volvía a subir a la Plaza Alta. En total, los participantes debían dar diez vueltas a ese itinerario.

«Esto no se hace a tres días de la prueba», ha lamentado Tanco, que habla del grave problema que se genera a los deportistas, a la organización y a las empresas que habían sido contratadas para esta prueba.

La organización planteaba un recorrido de 10 vueltas que obligaría a cortar el tráfico durante toda la mañana, tiempo suficiente para que los aficionados al deporte pudieran ver el esfuerzo que realizan personas que tienen alguna limitación física. «Yo soy profesional y me he esforzado para que todo estuviera a punto para el domingo. La documentación se presentó hace tres meses y no se nos ha comunicado la existencia de ningún inconveniente hasta este martes».

La suspensión de esta prueba llega después de que el pasado fin de semana tampoco pudiese celebrarse el triatlón organizado por la Federación Extremeña de Triatlón, que había organizado una prueba en la que iban a ser seleccionados los deportistas que representarían a Extremadura en el campeonato de España.

Tanto el domingo pasado como el próximo 15 de abril el Ayuntamiento de Badajoz no está en condiciones de garantizar la seguridad de los deportistas y del público porque los agentes de la Policía Local incluidos en la bolsa de servicios extraordinarios han decidido rechazar la realización de esas jornadas extras hasta que el Ayuntamiento les abone los más de 50.000 euros que les adeuda por jornadas realizadas durante los últimos ocho meses.