Caminar o correr, un hábito que une a los pacenses

A las ocho de la tarde Ángel Martínez no tiene nada que hacer salvo ver la televisión. Este pacense de 75 años vive solo y le gusta mucho caminar, lo hace a diario, por eso cuando se enteró de que había un grupo para hacer ... caminatas urbanas no lo dudó un instante. «Para estar viendo la tele en casa decidí pasarme por Menacho y unirme al grupo. Para mí fue un paseo, estoy acostumbrado a hacer 12 kilómetros y esto es la mitad, pero socializas y entablas amistad con otras personas», cuenta.

La marcha urbana es una de las actividades que se pueden realizar a diario en Badajoz y que buscan no solo mejorar el estado físico de las personas, sino entablar relaciones sociales a través del deporte.

Este es el tercer año que, con la llegada de septiembre, José Antonio Trejo anuncia estas quedadas para andar a través de grupos de WhatsApp o mediante carteles informativos que coloca en su oficina, ZonaViaje. Desde allí parten todas las tardes de lunes a jueves casi una veintena de personas que comparten pasos y conversaciones. «No es una clase ni un ejercicio guiado por ningún profesional. La idea de hacer quedadas para andar la tuve para obligarme a salir a la calle, pero nunca imaginé que esto ayudase de esta manera a otras personas», explica Trejo.

El objetivo con el que se reúnen estas personas a diario no es otro que hacer ejercicio al aire libre. «No me gustan los gimnasios, no socializas igual y después de estar todo el día en la oficina lo que apetece es tomar el aire», asegura.

Con un objetivo similar comenzaron hace casi una década las quedadas caco, promovidas por el Club Maratón Badajoz. En este caso el ejercicio sí es dirigido, pero, al igual que las caminatas urbanas, su acceso es libre, no es necesario pertenecer al club y además es gratuito. «Lo que hacemos es caminar y correr, de ahí su nombre», explica Sara Martín.

Uno de los principales atractivos que la actividad tiene sobre los participantes es que se realiza al aire libre. Un ejercicio en el que participan hombres y mujeres que quieren comenzar a correr por primera vez. «El objetivo que perseguimos con esta actividad es llegar a correr durante más de 50 minutos, pero hay que empezar caminando», indica la monitora.

El motivo por el que el club planteó esta actividad es el de motivar a las mujeres a correr. «Veíamos que eran los hombres quienes tenían el hábito de trotar y decidimos darle la vuelta con esta convocatoria», cuenta el presidente del club, Raúl Montero.

Desde entonces más de un centenar de mujeres se han aficionado a correr, como Isabel Gallego, que lo hace con este grupo desde hace varios años. «Esto me motiva mucho, hace que me encuentre bien física y mentalmente», cuenta esta corredora que ha animado este año a su sobrina, quien le acompañó días atrás en el que fue su segundo entreno. «Me he inscrito a una carrera, estoy empezando a correr y me han dicho que este es el mejor sitio para iniciarse», cuenta Patricia Gallego.

El fin con el que todos los martes y jueves más de una veintena de personas se reúnen en torno al parque que hay junto al edificio Siglo XXI no es otro que mejorar su estado físico, pero algunos lo hacen por el bienestar psicológico. Este fue el motivo que llevó hace varios años a Sara Martín hasta las clases. «No había corrido nunca, pero mis circunstancias personales me llevaron a tomar una vía de escape y me inicié con este grupo, me enganchó y ahora me he inscrito al club y estoy preparándome para hacer marcas de medias maratones», explica.

El bienestar tanto físico como mental que logró Martín con el deporte en grupo fue lo que le ayudó a superar su timidez. «Más allá de las marcas personales, está el componente social, conoces gente, te ayuda a relacionarte y eso elimina muchas fobias», asegura esta antigua alumna que ahora es monitora.

Marcha nórdica

El calentamiento es el momento que aprovechan los asistentes para entablar conversación, ya que al correr es complicado porque hay que controlar la respiración, algo más sencillo de hacer en la marcha nórdica, otra de las actividades que reúne a diferentes personas para caminar y que encuentran en este ejercicio una manera de relacionarse. Así, lo explica su monitora, Soledad Rodríguez. «Acuden muchas personas con depresión, llegan por recomendación médica y al final hacer ejercicio físico les ayuda. Estamos al aire libre, en contacto con la naturaleza y eso ayuda mucho a desconectar».

Esta práctica, recomendada para todas las edades y sobre todo para personas con problemas de espalda, «está basada en el esquí de fondo, por lo que para caminar se impulsan de dos bastones. A diferencia de la caminata convencional, en este deporte se implica toda la musculatura.

Semanalmente acuden al parque del río decenas de personas para ponerse en forma con un ejercicio que dura algo más de dos horas y que implica el movimiento del 90% del cuerpo, todo por estar activo.