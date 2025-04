Un cambio en el PGM permite pisos con patios más pequeños en el centro de Badajoz

Urueña plantea más cambios en el centro de la ciudad

Uno de los objetivos del alcalde, Ignacio Gragera, para este mandato era flexibilizar las normas urbanísticas en el Casco Antiguo para favorecer la rehabilitación y la llegada de nuevos vecinos. En esa línea va la modificación del PGM para reducir los patios a los que den salones o cuartos de estar de nuevas viviendas en la zona histórica. Pero no es el único. El concejal de Urbanismo, Carlos Urueña, anuncia que estudian más cambios.

Ya ha habido algunos. Entre 2023 y 2024 se aprobó un cambio para permitir la instalación de ascensores en edificios catalogados con protección B, que hasta ese momento no podían tenerlos. Coinciden con los edificios más señoriales, dado que los de protección C son las más simples y los A no suelen estar dedicados a domicilios.

Los vecinos de un centenar de inmuebles se ven beneficiados por el cambio. Con esta modificación se ha fomentado que personas mayores se queden en el barrio, dado muchas se marchaban por problemas de movilidad, y lleguen otras familias jóvenes, que puedan subir los carritos de bebés y bicis en los ascensores.

Otros cambios están pendientes de salir adelante. Tras las elecciones, el alcalde, Ignacio Gragera, se comprometió a estudiar la forma de rebajar la protección de inmuebles en mal estado en el plan de urbanismo específico del Casco Antiguo. Esto es, el Plan Especial de Protección del Casco Histórico. Pero de momento no ha salido adelante. Tampoco el objetivo de reducir las protecciones para poner placas solares en los edificios.

Uno de los aspectos más controvertidos es el seguimiento arqueológico en el perímetro del Casco Antiguo, como obliga Urbanismo. Esto encarece las obras y las retrasa porque no hay suficientes especialistas. Además, desincentiva a los inversores por miedo a que aparezcan restos.