Las calefacciones comunitarias afrontan el precio del gas hasta cuatro veces superior

Las comunidades de vecinos afrontan una subida del gas de hasta cuatro veces superior al invierno del año pasado.

Así que los administradores de fincas ... están expectantes ante el anuncio del Gobierno de este martes, cuando se comprometió a rebajar la factura de los hogares con caldera comunitaria. La ministra de Transición Energética, Teresa Ribera, no dio detalles de cómo aplicarán ese descuento y emplazó a las próximas semanas para desgranar el plan.

Los administradores de fincas no tienen una cifra de cuántos bloques pueden verse beneficiados en la ciudad de Badajoz. Pero sí certifican que aún quedan edificios distribuidos por toda la ciudad y con vecinos de distinto nivel adquisitivo con este tipo de calefacciones. De San Fernando a San Roque, pasando por las avenidas de Colón y Fernando Calzadilla, quedan muchos edificios construidos antes de 1980 con una caldera que calienta las viviendas de forma horizontal a través de radiadores.

Los administradores de fincas, a través del consejo general que les agrupa en el país, piden que se prolongue la reducción del IVA del gas al 5 por ciento más allá del 31 de diciembre. Así como que esta se extienda a las comunidades de vecinos, dado que ahora solo se aplica a usuarios individuales.

La otra medida que reclaman los administradores de fincas es que las comunidades puedan acogerse a las tarifas reguladas de pequeños consumidores. Esta es la predominante en viviendas unifamiliares, incluso en viviendas grandes, pero no es posible en los bloques porque consumen más de 50.000 kilovatios hora al año.

«No puede ser que en un chalé de 400 metros cuadrados con calefacción por gas pague mucho menos por el suministro que un edificio de 80 metros cuadrados construido en horizontal. Hay agravio comparativo y causará problemas de liquidez», advierte Teresa Lechado, presidenta del Colegio de Administradores de Fincas en Extremadura.

Esta indica que el 60% de las cuotas de comunidad de los vecinos con calefacción central responde a este suministro. «Este invierno se va a disparar a más del cien por cien».

«Lo más importante es el precio porque el del gas se ha multiplicado por cuatro en un año», incide. «Vamos a volver a tener menos confort en viviendas y habrá comunidades de pobreza energética, que no puedan poner la calefacción porque no tengan para pagarlo», predice Teresa Lechado.

Aunque «hay bastantes bloques con calefacción comunitaria en Badajoz, la mayoría usan gasóleo», indica, y este ha duplicado su precio en el último año. Estas calderas, además, usan Gasóleo C, que no está bonificado por el Gobierno y su IVA es del 21%.

Estas alzas en los precios de carburantes y del gas repercutirá en las cuotas de la comunidad de propietarios.

«Esto va a provocar que aumente la morosidad en comunidades de propietarios y a que incluso no se pueda atender el pago de la factura y amenacen con cortar el suministro. O que lo hagan. Es una situación francamente seria», advierte Teresa Lechado.

Tanto Teresa Lechado como Alfonso Pérez Calleja, de Unifincas, advierten que las comunidades optarán por reducir el tiempo de uso o la temperatura a la que ponen los radiadores. Incluso, «hay comunidades que ya se plantean no encenderla según me dicen compañeros», admite Lechado, quien señala el problema añadido de que muchas de estas comunidades con calefacción comunitaria de gas también la usan para calentar el agua sanitaria.

Sin tiempo para obras

Alfonso Pérez Calleja, de Unifincas, reconoce que muchos edificios han ido quitando este sistema comunitario en los últimos años y que, aunque siguen existiendo en Badajoz, es un sistema más común en Cáceres. «Las que conozco en Badajoz son a gasoil, pero también las hay ya a gas natural. Ahora se arrepentirán porque si el gasoil es caro, el gas natural ni te cuento».

Este administrador de fincas vaticina que, mientras se conocen las medidas del gobierno, las comunidades empiecen a tomar decisiones. Entre ellas, reducir el tiempo que se tiene activa la calefacción o la temperatura de los radiadores. «No creo que se planteen quitar el servicio porque no hay alternativa más barata, la electricidad está cara. No tengo experiencia de cambios de este tipo a estas alturas del año ni la he oído».

«Lo habitual es que la calefacción se ponga a finales de octubre e inicios de noviembre en Badajoz. No hay margen para instalación. Además, ¿qué haces? Ni el gasoil ni el gas natural es rentable. No hay tiempo ya para individualizar la calefacción, lo que obliga a hacer obras en cada vivienda, metiendo tuberías para empotrarlas o dejándolas a la vista. Esto no se puede plantear ahora, ni tampoco te asegura el ahorro porque el gas lo tienes que pagar», advierte Pérez Calleja.

Las comunidades pueden realizar obras para mejorar su eficiencia energética con fondos europeos, «pero de cara a esta campaña no se puede gestionar». Ya no hay tiempo, advierte Teresa Lechado.