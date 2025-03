En busca del refugio climático

Ya sea en casa o en los establecimientos comerciales, el aire acondicionado es el elemento más codiciado por los pacenses estos días de verano si ... no pueden salir de la ciudad y tienen que lidiar con las altas temperaturas que se registran esta semana.

Con un termómetro que en estos días supera los 40 grados, muchos son los que se resisten a salir a la calle y prefieren pasar la primera ola de calor del mes de agosto junto al aparato del aire acondicionado.

Pasan las 12.20 de la mañana cuando el mercurio supera los 36 grados a la sombra en la calle Enrique Segura Otaño. Es en esta calle, justo a la entrada de El Corte Inglés, donde más viandantes se congregaban a esa hora. Es el caso de Mari Carmen y Soledad Hidalgo, dos hermanas a las que el calor empujó hasta este centro comercial para comprar unos bañadores.

«Hemos venido a las rebajas a por un bañador para ir por la tarde a la piscina, pero no se puede estar en la calle. Dentro se aguanta porque está el aire acondicionado, si no habría que quedarse en casa», comenta Carmen antes de matizar que aún así el mes de julio no ha sido excesivamente caluroso. «Para lo que estamos acostumbrados en Extremadura, el verano está siendo bueno».

Esto mismo piensa Manuel Ibáñez. Tiene 73 años y las altas temperaturas no le impiden salir a pasear todas las mañanas. «Unos días ando dos kilómetros y otros ocho, depende de las ganas que tenga. Hoy ha sido poco, he venido solamente a comprar un cupón», relata.

Los centros comerciales, la Biblioteca Pública del Estado o las iglesias con muros gruesos hacen más llevadero el calor

Este vecino de Pardaleras asegura que sale de casa temprano para hacer la compra, pero si se siente fatigado hace parada en algún bar para refrescarse con una cerveza o entra en el El Corte Inglés para tomar algo de aire fresco. «Esto ha sido así toda la vida, es lo que tiene vivir en el sur, estamos acostumbrados y no por eso nos vamos a quedar en casa».

Menos acostumbrados están los jóvenes. Para muchos de ellos es incompatible salir a la calle con más de 30 grados. «Hace un calor insufrible, es impresionante. Tienes que salir de casa a las diez de la noche porque antes es imposible», comenta Pablo Díaz, quien asegura que salió por la mañana porque había quedado con unos amigos para dar un paseo con el patinete eléctrico y a esa hora evitan pasar calor.

«Con el patinete hace brisa, por eso hemos quedado, estábamos aburridos en casa», añade Diego González.

Sin patinete pero muy deprisa caminaba Laura Fernández. «Vengo de casa de mis abuelos, porque son mayores, y he ido a ver si necesitaban algo para que no tengan que salir a la calle. Voy de vuelta a casa y cuanto antes llegue mejor porque este calor agota».

Ampliar Mari Carmen y Soledad Hidalgo a su salida del centro comercial J.V.ARNELAS

La joven procedía de la avenida de Colón y para evitar el cansancio que le provoca el calor, cuenta que prefiere resguardarse en casa con el aire acondicionado o en la piscina. «Tenemos la suerte de que más o menos hay sombra en algunas calles. También se puede pasar la mañana en los centros comerciales, se está muy bien», afirma.

Laura afirma que echa en falta una mayor presencia de fuentes y puntos para refrescarse en Badajoz. «Hay sombra en algunas calles, pero faltan lugares donde tomar agua fresca», asegura.

Quiénes también aprovechaban el fresco del centro comercial eran Gonzalo y Carlos, dos amigos que aprovecharon para jugar con sus videoconsolas dentro del centro comercial mientras sus madres hacían la compra, en lugar de salir fuera y jugar en el parque. «Hace mucho calor para estar fuera y tampoco hay más niños», comentaba uno de ellos.

Otros, en cambio, salen de casa porque no tienen otra alternativa. «Tengo que comprar. No tenemos un verano de calor excesivo pero sí muy continuo y eso es agotador», relata José María Gil, que se acercó al supermercado de la planta baja a realizar unas compras.

Quién no puede huir del calor que hace estos días en la calle es Olalla Paredes, una trabajadora de la ONCE que vende cupones a las puertas de El Corte Inglés. «Estamos teniendo un verano bastante bueno, recuerdo el verano pasado mucho peor. Llevo muchos años en la calle y estoy acostumbrada, de hecho no noto esas temperaturas tan extremas de las que se habla».

Su jornada laboral se complica a partir de las dos del mediodía, que es cuando el calor comienza a hacer estragos. «Tengo que estar hasta las cuatro y lo peor es a partir de las dos porque además del calor ahora hay menos gente a esa hora en la calle».

El Corte Inglés, El Faro en la avenida de Elvas, la Biblioteca del Estado, el fresco de las iglesias con muros gruesos... Cualquier lugar es adecuado estos días para salir de casa sin pasar excesivo calor.