Los bomberos de Badajoz rescatan a dos niños encerrados en dos coches distintos en una mañana Los bomberos durante el rescate de un niño esta mañana en la calle Hermanos Vidarte. / HOY El primero, de un año, se quedó atrapado en el coche de su madre en San Roque y al segundo, de tres años, le ocurrió lo mismo en San Fernando NATALIA REIGADAS Badajoz Viernes, 6 septiembre 2019, 13:31

Los bomberos del Servicio Municipal de Extinción de Incendios de Badajoz han tenido que atender hoy dos casos de niños muy pequeños encerrados dentro de los coches de sus padres en apenas tres horas. En ambos casos, los progenitores se han dejado dentro del vehículo las llaves del mismo y al cerrar la puerta, el mecanismo se ha bloqueado.

Desde los bomberos detallan que no es habitual que se sucedan dos incidentes de este tipo en tan poco tiempo, pero que sí suelen realizar salidas para atender este tipo de incidencias. Lo más común es que los padres se despisten al colocar a los pequeños en las sillas adaptadas y al cerrar la puerta para acceder delante, el mecanismo cierre el coche.

En los dos casos de hoy no ha habido peligro para los menores porque no hacía calor y los bomberos han podido llegar rápidamente. Además no ha sido necesario romper ningún cristal. Los operarios han usado distintas técnicas, aprovechando que los niños no corrían peligro, para forzar los coches y abrirlos.

El primer caso ha tenido lugar poco antes de las nueve de la mañana en la calle Hermanos Vidarte, en San Roque. El niño, de un año de edad, ha mantenido la calma en todo momento al ver a su madre a través del cristal. Los bomberos han usado una pera neumática para abrir ligeramente el marco de la puerta y han podido pulsar el mando de apertura colando un alambre por la rendija.

Se ha optado por esta técnica, según han explicado desde el Servicio Municipal de Extinción de Incendios, porque el niño estaba calmado y no corría peligro, ya que no hacía calor. En caso de emergencia, detalla, sí que suelen romper la luna más alejada del menor y utilizan un plástico para que no se extiendan los trozos de cristal.

En el segundo caso el niño atrapado, de unos tres años, estaba más nervioso, pero antes de romper el cristal los efectivos decidieron probar a forzar el pulsado y lograron que se desbloquease desde fuera. El incidente tuvo lugar a las 12.00 horas en la calle Pedro de Alvarado, en San Fernando.