Una batucada para callar las voces de la esquizofrenia

Natalia Reigadas Badajoz Martes, 6 de mayo 2025, 21:17

Badajoz sigue un día más con jóvenes en todas las esquinas participando en actividades de lo más variadas. Es el Tour del Talento, que organizan estos días el Ayuntamiento de Badajoz y la Fundación Princesa de Girona. Ayer se celebró la segunda jornada con la inauguración de una exposición en el Hospital Provincial, una feria de empleo para jóvenes o una visita al Museo del Café de Campomayor. También hubo varias actividades centradas en la salud de los adolescentes. Una de ellas llevó a los estudiantes a la calle a tratar de silenciar las voces de la esquizofrenia a golpe de tambor.

La batucada estuvo organizada por la Fundación Sorapán de Rieros, que trabaja para ayudar a las personas con enfermedades mentales. En este caso optaron por usar la percusión para que los estudiantes del colegio Sagrada Familia, Las Josefinas, reflexionasen sobre salud mental.

«Queríamos hacer una performance artística en torno al concepto de la esquizofrenia, que es lo que más nos encontramos ahora en la asociación», explicó a los asistentes Marina Palomo, de la Fundación Sorapán de Rieros. «Con la batucada, se trata de representar lo que hacemos nosotros en la fundación, y los psicólogos, y los médicos, tratar de acallar las voces de la esquizofrenia», les detalló.

Al taller asistieron 90 estudiantes que tercero de la ESO que primero se disfrazaron a través de distintas manualidades. Imitaban a los colibríes, que son el símbolo de la lucha por la salud mental. «Porque es un animal que persiste, que es muy fuerte, muy resistente, aunque sea pequeñito», les dijo Marina a los estudiantes.

Usando bridas, los participantes se hicieron coronas, con cartón crearon sus alas y se pintaron las caras para salir a la calle a aprender percusión. Lo hicieron de la mano de la comparsa Lancelot, que les explicó cuáles son los distintos instrumentos: steel drum, bombos o batería. Luego los alumnos se animaron a tocar los instrumento e incluso hicieron una pequeña coreografía con silbatos. Diego García, de la comparsa Lancelot, fue uno de los encargados de hablar de percusión a los adolescentes y les animó a seguir practicando.

Más allá de aprender de cerca cómo se ejecuta una tamborada, el mensaje que querían lanzar desde Sorapán de Riegos caló entre los estudiantes. Marina Mancha aseguró, por ejemplo, que era interesante lo que les contaron sobre salud mental. «Está bien concienciar a la gente porque cada vez hay más problemas y es importante que nos digan lo que podemos hacer». A su lado, su compañera Rosario Marzal añadió que el formato del taller era interesante, «es algo distinto y espero que lo podamos hacer más veces».

«Hemos hecho actividades que pueden hacer que gente de nuestra edad esté más concienciada», explicó ayer Mercedes Cid, que aseguró que ya sabía lo que era la esquizofrenia antes de hablar de ella en el taller, pero reconoció que había aprendido mucho al respecto.

Ir al psicólogo y decirlo

Marina Palomo se mostró satisfecha por lo receptivos que fueron los estudiantes y les animó a hablar y preguntar más sobre salud mental. «Queremos que se visibilice y que se normalice. Hablar de ello claro. Si vas al dentista no pasa nada, si vas al cardiólogo no pasa nada, pero si vas a un psicólogo o a un psiquiatra no se cuenta y eso debe cambiar».

«En la adolescencia ya hay complejos y tenemos que acabar con ellos, no tiene sentido, es otro médico igual que cualquiera», defendía ayer la monitora de la fundación Sorapán de Rieros, que alertó además de que el porcentaje de personas que necesitan cuidar su salud mental es cada vez es más amplio. «Y en la adolescencia también».

Dentro de las actividades del Tour del Talento, esta iniciativa también cruzó ayer la frontera. Es la primera vez que este evento, que gira por ciudades de España, pasa a Portugal aprovechando la cercanía del país luso. Ayer estuvieron en el Museo del Café de Campomayor y hoy habrá una jornada sobre negocios transfronterizos en Elvas.