El Banco de Alimentos recoge la mitad de dinero que otros años

La mitad que otros años. Ese ha sido el saldo de la gran recogida que desarrolló el Banco de Alimentos entre el 19 y el ... 25 de noviembre. Por lo que la entidad hace un llamamiento a la solidaridad navideña y reclama ayuda a los pacenses.

Carmela de Lope, gerente de la institución, analiza el motivo de la bajada en las donaciones. Está convencida de que se debe a que este año no han podido recoger productos, sino que los clientes debían indicar en la caja de los supermercados el dinero que querían entregar.

«No queremos pedir dinero, pero nos vemos obligados porque las grandes superficies no permiten entregas de productos», señala. La covid ha hecho que los grandes almacenes extremen el control y las medidas sanitarias. Eso les ha llevado, en todo el país, a prohibir las recogidas físicas y optar por las entregas a cuenta. Estos, después, las transfieren íntegramente a la institución.

«Si antes tirábamos cinco meses de esta operación, ahora como mucho tenemos para iniciar febrero» Carmela de lope, gerente del banco de alimentos

En el banco saben que hay pacenses que no terminan de fiarse de dar dinero o que no se acuerdan en el momento de pagar. Sin embargo, en las grandes recogidas uno veía a los voluntarios al entrar y salir del supermercado y era más difícil olvidarse. También hay personas a las que les gusta coger y entregar, o que no se deciden por una cantidad de dinero.

Todo esto ha hecho que las cuentas caigan. «Si antes tirábamos entre cuatro y cinco meses de lo recogido esa semana, ahora sabemos que tenemos para enero, o como mucho para iniciar febrero». Ya están echando cálculos. Necesitan unos 50.000 litros de leche y completar el almacén con pasta, arroz y legumbre.

El banco distribuye a las 160 organizaciones con las que trabaja el próximo día 14. Las mercancías para este mes de diciembre están cubiertas. Incluyen los típicos dulces de estos días y algunos productos que se salen de las compras habituales.

Los problemas llegarán al mes siguiente. Por eso realizan una llamada a la solidaridad y recuerdan que son muchos los colegios y empresas que estos días continúan con campañas de recogida y aceptan productos.

También es posible llevar lo que cualquiera estime a la sede del banco, que se encuentra en la calle 15 del polígono industrial El Nevero, en el antiguo Silo. Está abierto de 8 a 14 horas. En el banco de alimentos son conscientes de que la ubicación no es accesible. Y por eso tiene disponibles la opción de realizar donaciones a través de su página web, donde es posible realizar una compra simulada o enviar dinero directamente a las cuentas bancarias de la entidad, sin intermediarios.

El banco atiende a 16.000 personas, que reciben los productos a través de organizaciones. Entre ellos están las Cáritas diocesanas, los comedores sociales y los conventos, entre otros. A principios de enero actualizarán los listados de beneficiarios.