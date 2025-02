El Banco de Alimentos de Badajoz paraliza la recogida de ayuda para Ucrania

Miriam F. Rua Badajoz Lunes, 7 de marzo 2022, 13:18 | Actualizado 20:25h. Comenta Compartir

El Banco de Alimentos de Badajoz ha decido paralizar la recogida de enseres para Ucrania porque están desbordados. Sin haber hecho ningún llamamiento, desde el jueves están recibiendo en su nave del polígono industrial El Nevero donaciones particulares, de empresas y entidades de toda la provincia que han colapsado su capacidad de gestión y almacenamiento.

«Pese a que la Fundación Banco de Alimentos de Badajoz está dedicada a atender a más de 15.000 personas de toda la provincia, decidimos aumentar nuestros esfuerzos para recibir la ayuda que nos estaba llegando dirigida a Ucrania», explica Cristina Herrera, la presidenta de la fundación.

El colectivo incluso ha hecho gestiones para conseguir un transporte voluntario que llevará las donaciones hasta la frontera de Ucrania con Polonia, donde tienen contacto con una asociación para garantizar el canal directo de las donaciones.

Sin embargo, la avalancha de enseres recibidos de todo tipo (ropa, medicina, pañales, mantas, zapatos, productos de higiene, sillas o mochilas de niños) les ha desbordado de tal manera que han decidido vetar la entrada de nuevas donaciones.

«No tenemos capacidad para recibir nada más por el momento hasta que podamos canalizar toda la ayuda y tengamos claro qué tipo de enseres son los necesarios, porque no podemos desatender nuestra labor como Banco de Alimentos», añade Herrera, que ha agradecido la solidaridad de los pacenses con el pueblo ucraniano y la confianza en su fundación para dirigir su ayuda.

Ayudas

Ante el interés social que está mostrando la población extremeña para apoyar a los ciudadanos de Ucrania, la Junta de Extremadura, a través de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID), ha difundido algunas directrices básicas para las personas que quieran ayudar. La Administración regional asegura que trabaja en coordinación con la Agencia Española de Cooperación (AECID) del Gobierno de España para dar una respuesta diligente y facilitar la solidaridad al pueblo de Ucrania.

La Aexcid recomienda a la población que se canalicen las ayudas a través de donaciones de fondos a organizaciones humanitarias especializadas que están trabajando en el terreno.

Pide, además, evitar envíos en transportes no solicitados por la admnistración pública o por oenegés con experiencia y, en general, no actuar por cuenta propia, no reaccionar exageradamente y procurar recurrir a organizaciones consolidadas.

Tanto las ONG como los organismos internacionales están lanzando llamamientos y peticiones de ayuda centrados en garantizar el acceso de la población ucraniana a los servicios básicos, como alimentos, atención médica, agua, refugio y protección. Estos llamamientos se fundamentan en un análisis de necesidades y la estimación de un presupuesto necesario para su cobertura, diseñando una respuesta que se adapta a las necesidades de la población afectada.