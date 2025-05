Balboa se salvó del gran apagón

A quince kilómetros de la ciudad de Badajoz está el único pueblo extremeño que pudo encender la luz durante todo el lunes. Cuando todos los ... pacenses se las veían para cocinar, en Balboa pudieron guisar con la vitrocerámica, cargar los móviles y encender la televisión. Mientras en otras localidades no había manera de hacer funcionar un enchufe, la mitad de este municipio de 518 habitantes (según el INE) pudo disfrutar de la tecnología con normalidad.

Pedro Martín es su alcalde pedáneo y desvela el misterio. Coincidió que el lunes estaban previstas tareas de mantenimiento en la torre de electricidad que surte de energía a 14 calles. La empresa E-Distribución (heredera de Endesa ) había anunciado cortes de suministro en todas esas vías para el lunes en dos tramos, entre las 7.30 y las 9.35, y de nuevo entre las 15 y las 16.10 horas.

A primera hora del día, los operarios desactivaron la tensión en la zona y engancharon un generador. Así que los operarios estaban en el municipio cuando, a las 12.33 horas, los famosos quince gigavatios de electricidad desaparecieron de la red y España entera se fue a negro.

Las tareas de mantenimiento de la torre de electricidad permitieron que parte del municipio tuviera electricidad

Fue entonces cuando decidieron extender los beneficios del generador que llevaban con ellos y, gracias a este, las mismas catorce calles que iban a tener cortes mientras ellos desarrollaran tareas de mantenimiento y mejora de la red tuvieron luz todo el día.

Así, unos 250 vecinos vivieron un día como otro cualquiera si tenían su casa en las calles Jerez, del Río, Colonización, Ronda Poniente, del Parque, de los Limonetes, Nuestra Señora de las Nieves, Pacífico del Balboa, plaza de Conquistadores, Carolina Coronado, Nuestra Señora de Guadalupe, Sol, ronda Norte y Puente. En la plaza de Conquistadores está el Ayuntamiento, que también pudo funcionar.

Eso hizo que hermanos, sobrinos, primos y amigos que viven en la otra mitad del pueblo se dejaran caer por las casas con electricidad para recuperar los teléfonos móviles, las baterías de las linternas, pilas y otros utensilios en previsión de que la luz no llegara en toda la noche.

Torre de electricidad cuyo mantenimiento permitió la luz. HOY

Las redes de telefonía fijas y móviles o Internet estuvieron caídas durante horas. De hecho, la luz volvió a toda Balboa sobre las 20.30 y 20.45 horas del mismo lunes, pero no recuperó la cobertura plena de teléfonos móviles e Internet hasta media mañana del martes. Algunas compañías registraron picos de conectividad el lunes, pero no de forma generalizada.

La mayor parte de los negocios del pueblo, como bares o el supermercado, están entre esas catorce calles donde la luz nunca se apagó. Así que abrieron todo la jornada.

Pero en la otra mitad del pueblo no hubo manera. Entre los afectados no cesaba la pregunta de por qué ellos no podían beneficiarse también del generador, señala Pedro Martín, que reconoce que no fue posible. De hecho, es la gran pregunta que se hacen muchos de los vecinos de otros municipios que, en los autobuses de ida y vuelta a Badajoz, se enteran de que los residentes tuvieron luz mientras ellos se las veían y deseaban para desarrollar cualquier tarea cotidiana.

El alcalde agradece a la empresa el gesto que tuvo y que hizo de Balboa el pueblo extremeño que pudo tener luz todo el lunes.