«El de Badajoz es el único aeropuerto que conozco donde no hay transporte al llegar»

El avión de Madrid llegó puntual. A las 8.50 se abrieron las puertas del Aeropuerto de Badajoz y medio centenar de viajeros fueron saliendo. En dos minutos se ocuparon los seis taxis que había preparados en la puerta. Cuando arrancaron, diez personas se quedaron ... en la acera sin transporte a Badajoz.

Esta escena se da a diario en el aeródromo pacense. Hay un compromiso del Ayuntamiento de Badajoz para crear un enlace en autobús, pero aún no hay fecha para su puesta en marcha.

Mientras tanto los pacenses como los que llegan de fuera tienen que arreglárselas para ir y volver del aeropuerto.

Uno de los perjudicados esta semana ha sido Pablo Buendía. Llegó de Madrid a Badajoz a primera hora para pasar dos días en la ciudad por motivos laborales. Se sorprendió al quedarse sin taxi y saber que no había otras alternativas. Junto con su compañera llamaron a Radiotaxi y esperaron pacientemente a que un coche llegase.

«De los aeropuertos de España en los que he estado este es el único donde me ha pasado», comentó Buendía resignado. Su compañera de trabajo, que sí ha viajado a Badajoz en otras ocasiones, sí admitía que le ha ocurrido en otras ocasiones llegar y no tener transporte.

Sergio, uno de los taxistas que suele ir al aeropuerto, asegura que no pueden llevar más coches porque es un riesgo para ellos quedarse sin servicios. «Nunca sabes cuánta gente va a necesitar taxi. A veces somos seis y se quedan diez personas sin coches y otras veces estamos ocho coches, salen cien pasajeros, y solo dos cogen taxi». Por esa razón estos conductores no llevan más unidades al aeródromo.

Más vuelos

A diario, si es un día normal, el Aeropuerto de Badajoz solo recibe uno o dos vuelos. Dependiendo de la jornada llega y se va uno a Madrid y lo mismo a Barcelona. Recientemente la Junta de Extremadura ha anunciado una mejora, ha logrado que el Gobierno aumente la frecuenta a la ciudad Condal, que pasará de tener conexiones con Badajoz cuatro días por semana a cinco.

Esto incrementará el problema de falta de conexión. Más viajeros y más jornadas se encontrarán sin alternativa cuando lleguen al aeródromo.

Frente a los visitantes que llegan de fuera, los pacenses salvan la falta de autobús con coches particulares. «Me vendría de maravilla tener un autobús que me traiga. Viajo cada dos semanas a Madrid y tengo que dejar mi coche dos días aquí, lo que implica dejar sin coche a los de mi casa. A veces me traen y me llevan, pero es muy incómodo, complicado», se lamentaba Abel Muñoz, un pacense que ha viajado esta semana.

Muñoz denuncia que es incomprensible que no exista un servicio de transporte a un aeropuerto que está a 18 kilómetros del centro. La mayor ventaja en el caso del aeropuerto pacense, según destacan sus usuarios, es que el aparcamiento es gratuito. Esto si beneficia a los viajeros que llegan de otras localidades, como Faustino Rico, de Fuente del Maestre, que suele usarlo por trabajo y «otros parkings son muy caros».

En la actualidad ya hay un autobús urbano que pasa a solo 500 metros del aeropuerto, el que va a Balboa, pero no para en el aeródromo. De todas formas la solución es crear una lanzadera coordinada con los horarios en los que salen y llegan aviones.

Las administraciones

Este servicio es una promesa pendiente. El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, se comprometió a ponerlo en marcha en las últimas elecciones. Por el momento, sin embargo, no hay fecha. «Se está evaluando junto con Aena todo el servicio para elaborar un proyecto para las campañas de verano e invierno, comprobar las mejores opciones, frecuencias, horarios...», indican desde el Consistorio pacense.

Paralelamente la Junta ha anunciado que creará líneas de autobuses desde las ciudades extremeñas al aeródromo pacense. A este respecto, desde la Consejería de Transporte indican que siguen «avanzando en la implantación del servicio desde otras localidades». Sin embargo no beneficiará a Badajoz, ya que consideran que esto es competencia municipal. Se podría dar la circunstancia de que Cáceres tenga antes autobús al aeropuerto que Badajoz.