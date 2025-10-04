HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Ignacio Gragera, alcalde de Badajoz, el día que presentó los proyectos. HOY
Fondos europeos EDIL

Badajoz recibe 12,4 millones de euros de fondos europeos para seguir creciendo

El alcalde celebra que la ciudad sea el municipio extremeño con mayor asignación, con la que pretenden rehabilitar el conventual de San Juan o

Rocío Romero

Rocío Romero

Badajoz

Sábado, 4 de octubre 2025, 07:41

Buenas noticias desde Europa, que han concedido a Badajoz 12,5 millones de euros de los fondos Edil, a los que la ciudad había solicitado ... 17. Teniendo en cuenta la condición de que el Ayuntamiento debe cofinanciar los proyectos, la ciudad verá obras y mejoras por 14,7 millones de euros. Tenía reservado el dinero para completar la concesión de los 17 solicitados hasta llegar a 20, de manera que solo con buscar 2,2 millones de euros más, el alcalde, Ignacio Gragera, cree que podrá sacar todos adelante.

