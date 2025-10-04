Badajoz recibe 12,4 millones de euros de fondos europeos para seguir creciendo
El alcalde celebra que la ciudad sea el municipio extremeño con mayor asignación, con la que pretenden rehabilitar el conventual de San Juan o
Badajoz
Sábado, 4 de octubre 2025, 07:41
Buenas noticias desde Europa, que han concedido a Badajoz 12,5 millones de euros de los fondos Edil, a los que la ciudad había solicitado ... 17. Teniendo en cuenta la condición de que el Ayuntamiento debe cofinanciar los proyectos, la ciudad verá obras y mejoras por 14,7 millones de euros. Tenía reservado el dinero para completar la concesión de los 17 solicitados hasta llegar a 20, de manera que solo con buscar 2,2 millones de euros más, el alcalde, Ignacio Gragera, cree que podrá sacar todos adelante.
El horizonte de las inversiones está fijado en 2019, pero es indispensable agilizar aquellas iniciativas que pueden convertirse antes en realidad. El alcalde ha apuntado a dos: la renovación de los buses que aún quedan de carburante por otros eléctricos y la modernización de la administración.
Pero la lista es mucho más amplia y Gragera ha dicho este viernes que no renuncia a nada. Ni a la creación de una dotación socio-vecinal y deportiva en Cerro Gordo, ni a la rehabilitación del conventual de San Juan. De este último se destinaría una parte, la que da hacia Bravo Murillo para convertirlo en un centro cívico. Pero hay muchas más iniciativas. Entre ellas, recuperar la construcción de un tercer centro cívico en Padre Tacoronte. Así, recuperó un proyecto que tuvieron que renunciar por desacuerdo con los vecinos en el último trayecto de los anteriores fondos europeos, los Edusi. Ahora renuncian a la parte de residencia para indigentes que creó polémica con el PSOE y lo centran en un centro cívico con un punto constante para los servicios sociales.
Hay obras de mantenimiento que corren cierta prisa, como la sustitución de dos depósitos de agua en la Luneta e incorporan dinero para formación.
Para el alcalde, Ignacio Gragera, este viernes es un gran día porque la ciudad es, junto con Cáceres, de los municipios extremeños que más fondos reciben. Cree que se ha visto compensado el trabajo desarrollado para la candidatura y va a buscar fondos propios para llegar a cumplir todas las iniciativas. Quiso trasladar «ilusión y satisfacción».
El PSOE también felicita a quienes han intervenido en que la ciudad haya logrado estos fondos. Pero subraya que «Badajoz necesita más inversión en infraestructuras de futuro y nuevos servicios», ha considerado la portavoz del partido, Silvia González. Cree que el incremento de impuestos y tasas aprobados por el propio gobierno municipal proporcionan «margen suficiente» para cubrir la diferencia y acometer el programa completo en los plazos previstos por el ayuntamiento, a partir de 2026. «Si se ha decidido que estas actuaciones son las prioritarias para Badajoz, que se hagan todas», ha pedido el principal partido de la oposición.
Los ocho proyectos que Gragera quiere sacar adelante con los Edil
-
Centro socioevecinal en Bravo Murillo Convertir la parte del conventual de la calle San Juan que da hacia la calle Bravo Murillo en una instalación sociovecinal. Sería un espacio de convivencia y formación para los vecinos del Casco Antiguo. 4,7 millones de euros.
-
Depósitos de la Luneta Las cisternas se encuentran en mal estado. La Junta renovará dos y el Ayuntamiento sustituirá los otros dos con estos fondos. 4 millones de euros.
-
Buses eléctricos Badajoz renueva paulatinamente la flota de buses desde 2018. Quiere adquirir directamente, sin mediación de Tubasa, seis o siete. 4,6 millones de euros.
-
Centro sociovecinal en Cerro Gordo Edificio para servicios municipales y actividades. Contará con un pabellón polideportivo similar al de Antonio Domínguez y pistas deportivas al aire libre. Todo, en una parcela destinada inicialmente a instituto. 3,4 millones de euros.
-
Pista BMX. Nueva pista de BMX en Ciudad Jardín, cerca del pabellón de Antonio Domínguez. 1 millón de euros.
-
Padre Tacoronte Centro sociovecinal donde también puedan tener un punto constante los trabajadores sociales en el lugar donde iban a construir un albergue con los anteriores fondos europeos y que quedó aparcado por una polémica con vecinos. 1.250.000 euros.
-
Modernización municipal Nuevo software que mejore la contratación municipal e invertir en herramientas de inteligencia artificial que puedan mejorar la relación de los ciudadanos con la administración electrónica. 700.000 euros.
-
Formación Acciones de formación para fomentar oficios con demanda. Entre ellos, los relativos al sector de la construcción y, también, aumentar las competencias digitales de desempleados. 260.000 euros
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión