Badajoz recibe 12,4 millones de euros de fondos europeos para seguir creciendo

Buenas noticias desde Europa, que han concedido a Badajoz 12,5 millones de euros de los fondos Edil, a los que la ciudad había solicitado ... 17. Teniendo en cuenta la condición de que el Ayuntamiento debe cofinanciar los proyectos, la ciudad verá obras y mejoras por 14,7 millones de euros. Tenía reservado el dinero para completar la concesión de los 17 solicitados hasta llegar a 20, de manera que solo con buscar 2,2 millones de euros más, el alcalde, Ignacio Gragera, cree que podrá sacar todos adelante.

El horizonte de las inversiones está fijado en 2019, pero es indispensable agilizar aquellas iniciativas que pueden convertirse antes en realidad. El alcalde ha apuntado a dos: la renovación de los buses que aún quedan de carburante por otros eléctricos y la modernización de la administración.

Pero la lista es mucho más amplia y Gragera ha dicho este viernes que no renuncia a nada. Ni a la creación de una dotación socio-vecinal y deportiva en Cerro Gordo, ni a la rehabilitación del conventual de San Juan. De este último se destinaría una parte, la que da hacia Bravo Murillo para convertirlo en un centro cívico. Pero hay muchas más iniciativas. Entre ellas, recuperar la construcción de un tercer centro cívico en Padre Tacoronte. Así, recuperó un proyecto que tuvieron que renunciar por desacuerdo con los vecinos en el último trayecto de los anteriores fondos europeos, los Edusi. Ahora renuncian a la parte de residencia para indigentes que creó polémica con el PSOE y lo centran en un centro cívico con un punto constante para los servicios sociales.

Hay obras de mantenimiento que corren cierta prisa, como la sustitución de dos depósitos de agua en la Luneta e incorporan dinero para formación.

Para el alcalde, Ignacio Gragera, este viernes es un gran día porque la ciudad es, junto con Cáceres, de los municipios extremeños que más fondos reciben. Cree que se ha visto compensado el trabajo desarrollado para la candidatura y va a buscar fondos propios para llegar a cumplir todas las iniciativas. Quiso trasladar «ilusión y satisfacción».

El PSOE también felicita a quienes han intervenido en que la ciudad haya logrado estos fondos. Pero subraya que «Badajoz necesita más inversión en infraestructuras de futuro y nuevos servicios», ha considerado la portavoz del partido, Silvia González. Cree que el incremento de impuestos y tasas aprobados por el propio gobierno municipal proporcionan «margen suficiente» para cubrir la diferencia y acometer el programa completo en los plazos previstos por el ayuntamiento, a partir de 2026. «Si se ha decidido que estas actuaciones son las prioritarias para Badajoz, que se hagan todas», ha pedido el principal partido de la oposición.