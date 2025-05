Badajoz profundiza en la historia de su conquistador Pedro de Alvarado

A. M. Martes, 28 de enero 2025, 20:36 Comenta Compartir

Conferencia en Badajoz sobre uno de sus conquistadores, Pedro de Alvarado y Contreras. Este miércoles, 29 de enero, a las 18:00 horas, tendrá lugar la presentación del libro 'Muerte en la nieve: Pedro de Alvarado y la conquista de los Andes', del autor, W. George Lovell. Este evento sobre algunos episodios de la conquista de América se celebrará en el Salón de Actos del Museo de la Ciudad Luis de Morales.

La obra del investigador W. George Lovell pretende dar a conocer la figura del conquistador extremeño nacido en Badajoz y mano derecha de Hernán Cortés en la conquista de México, además de pasar a la historia como el conquistador de Guatemala, territorio del que fue gobernador.

Nacido en Badajoz en 1485, Alvarado formó parte de la expedición de Cortés que hizo caer Tenochtitlán, la capital del Imperio azteca, en 1521, pero menos conocido es su intento fracasado de conquistar Perú para apoderarse del reino incaico de Quito, una gesta en la que se adelantó el también extremeño Francisco Pizarro.

Tras el intento infructuoso de dominar tierras peruanas, Pedro de Alvarado murió en 1541 en México debido a las heridas sufridas al caer de un caballo en un enfrentamiento contra indígenas en Nochistlán.

Algunos de sus hermanos también tuvieron un papel relevante en la conquista española de América, entre los que destacan Jorge de Alvarado.

W. George Lovell hablará de est episodio. Es profesor de geografía en la Queen's University de Canadá y profesor visitante de Historia de América en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.

Es autor de otras obras como 'Conquista y cambio cultural: La Sierra de los Cuchumatanes de Guatemala, 1500-1821' y 'A Beauty That Hurts/Una belleza que duele: Life and Death in Guatemala/Vida y muerte en Guatemala'.

Con Susan E. Neve y Christopher H.Lutz, Lovell es cotraductor y coeditor, respectivamente, de la edición en inglés de 'La Patria del Criollo', la obra del historiador guatemalteco, Severo Martínez Peláez.

Con Lutz y Wendy Kramer, George Lovell firma 'Atemorizar la tierra: Pedro de Alvarado y la conquista de Guatemala', una edición 'Strike Fear in the Land: Pedro de Alvarado and the Conquest of Guatemala, 1524-1541)', publicada en 2020.

