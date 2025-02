«Badajoz es preciosa y muy diferente a Corea»

«Badajoz es una ciudad preciosa y es muy diferente a Corea. La atmósfera está bien, algo calurosa, pero me gusta mucho».

Quien así habla ... es una mujer, cuyo nombre podría transcribirse como Chei Nai On y que pertenece al grupo folklórico Hwaseong Dance Company y que se encuentra estos días en Badajoz.

Como ella, han llegado a Badajoz otros representantes de grupos de otras partes del mundo para celebrar en la ciudad el 42 festival folclórico internacional de Extremadura.

Durante estos días, la ciudad se convierte en un escenario donde se podrá escuchar la música tradicional de diferentes países. Uno de los primeros actos ha tenido lugar este jueves, ya que los grupos han recorrido las calles en un desfile tocando sus canciones con instrumentos característicos de sus países de origen.

Al festival vienen agrupaciones de Albania, Corea, Eslovaquia, Georgia y Portugal. También participan grupos procedentes de España, como Zamora, y de la región, como Valencia de Alcántara. También participa el anfitrión del festival, la Asociación de Coros y Danzas de Badajoz.

Los integrantes de los grupos participantes aseguran a HOY que la ciudad les gusta. Piensan que Badajoz es una ciudad calurosa, aunque a muchos de ellos no les resulta un problema porque los lugares de donde provienen también lo son.

Además de por Hwaseong Dance Company, Corea está representada por Group de Tambores Ryu de Hwaseong. Juntos representan danzas tradicionales coreanas y está formado por un grupo de bailarines de mediana edad y universitarios que se especializan en danza en la universidad. Aseguran que para ellos Badajoz es bonita y que les gustaría volverán.

Por otro lado, el director del grupo de Albania, Hidajet Horta, ha asegurado a HOY: «Me gusta el sitio y la organización que tiene. Badajoz me parece una ciudad histórica». Su grupo es el conjunto folklórico 'Mokra' (amistad en su idioma) Tirana. Son bailarines y utilizan instrumentos como flauta, cornamusa, gran percusión y una orquesta con violín, acordeón y batería.

Otros grupos de otros países son el Conjunto Folclórico Trencan, de Eslovaquia, que está entre los más antiguos conjuntos de su país; o The Adjarian Song and Dance State Academic Ensemble Arsiani, procedentes de Georgia, con más de 100 años de historia. Y el Grupo Folclórico de Ponta do Sol, de Portugal, que tienen como objetivo difundir y preservar las costumbres y tradiciones de Madeira.

En cuanto a agrupaciones españoles, se encuentran el grupo Don Sancho, de Zamora, y la Asociación de Música y Danza 'Juéllega Extremeña', procedente de Valencia de Alcántara.

Los grupos están alojados en la residencia universitaria Hernán Cortés y podrán visitar la ciudad el domingo y el lunes.

El festival durará ochos días, y además de en Badajoz también habrá actuaciones en otras localidades. En Castuera estarán el 14 de julio, y en Fuente de Cantos, Pueblonuevo del Guadiana y Oliva de la Frontera el 17 de julio.

Ya tuvieron lugar algunas actuaciones este miércoles tanto dentro como fuera de Badajoz. Las actividades en Badajoz terminarán el sábado 15 de julio con una ceremonia de clausura en el Teatro López de Ayala a las 22 horas.