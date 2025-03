Badajoz paga a Tubasa 300.000 euros menos de lo que solicitó la concesionaria del bus en 2021

El último pleno municipal de la legislatura, convocado de forma extraordinaria para este viernes 12 de mayo, ha sacado adelante la partida que compensa el ... déficit de explotación en el que incurrió Tubasa en el año 2021 por la prestación del servicio municipal de autobuses. La cantidad que finalmente pagará el Consistorio asciende a 376.051 euros y permitirá a la ciudad ahorrar 300.448 euros después de que la empresa concesionaria haya desistido de seguir adelante con el procedimiento judicial que inició para reclamar el dinero que se negaba a costear el Ayuntamiento.

La retirada de la demanda judicial se produjo cuando Tubasa comprobó que el juzgado dio la razón al Consistorio en la controversia que surgió con respecto a las compensaciones correspondientes a los años 2019 y 2020. En esos dos ejercicios el Ayuntamiento también rechazó el pago de algunos de los pagos presentados, pero la concesionaria del bus urbano no aceptó esa negativa y decidió plantear el asunto en el juzgado, donde fue dictada una sentencia que ahorró a la ciudad 586.692 euros.

Aquella sentencia determinaba que algunos de los gastos que pasó al cobro Tubasa no debían ser soportados por el Ayuntamiento de Badajoz, razón por la que la concesionaria decidió retirar el procedimiento judicial abierto por el ejercicio de 2021 y asumir las cantidades que hoy han pasado por pleno. En total, el ahorro para la los ciudadanos de Badajoz se cifra ya en más de 800.000 euros si se suman las cantidades no abonadas a Tubasa en 2019, 2020 y 2021.

Estas cifras han centrado uno de los puntos que se han tratado este viernes en un pleno que ha estado marcado por la práctica unanimidad en el voto y la corrección en las formas de una corporación que despedirá mandato este mes de mayo.

«Ampliar el contrato a Tubasa hasta 2037 fue una imprudencia. Aquí se reconoce que el déficit era menor que el que pedía la empresa» Martín Serván Portavoz del PSOE en el pleno

El déficit de Tubasa ha consumido la mayor parte del debate tras preguntarse Martín Serván, el portavoz del PSOE en este pleno, qué habría sucedido si el Ayuntamiento hubiese abonado el déficit sin auditarlo, tal y como se venía haciendo con anterioridad. «Ampliar el contrato a Tubasa hasta 2037 fue una imprudencia. Aquí se reconoce que el déficit era de una cantidad distinta a la que pedía la empresa al Ayuntamiento. Por eso hemos propuesto que se haga una auditoría de los cuatro años anteriores a 2019».

Serván ha explicado a la conclusión del pleno que lo ocurrido con la concesión del bus urbano en los tres años auditados demuestra que el seguimiento de las concesiones municipales es imprescindible para pagar por cada servicio lo que realmente corresponde y no lo que solicitan las empresas. «Si los 4.000 euros que costó la auditoría que se realizó han producido ese ahorro, es necesario seguir adelante con esas comprobaciones».

Los concejales delegados de Hacienda y Transportes por el PP, Eladio Buzo y Jesús Coslado, han afirmado a la conclusión del pleno que la controversia a la que hoy se ha puesto fin surgió cuando el Servicio de Intervención del Ayuntamiento planteó que algunos de los gastos presentados por Tubasa no podían ser imputados al déficit tarifario de este servicio. «Esos gastos sí son imputable, pero no se pueden imputar al déficit tarifario, y los juzgados han decidido que no debemos abonarlos», justifica Coslado.

En todo caso, el concejal delegado de Transportes rechaza la necesidad de hacer una auditoría de los ejercicios económicos anteriores porque las facturas están liquidadas y los presupuestos están cerrados. «Además supondría analizar el trabajo de otras corporaciones anteriores», ha dicho.

«Este es el tercer año que se audita doblemente esta concesión. Anteriormente la concesionaria hacía una auditoria pagada por la propia concesionaria, pero hecha por una empresa externa. Ahora, por decisión nuestra, se hace esa segunda auditoría», remacha Jesús Coslado.

Dudas en Intervención

En el informe de Intervención que motivó el rechazo a pagar los 300.000 que finalmente no cobrará Tubasa se analizaban varias partidas que generaron dudas a los auditores.

La primera hacía referencia a las tarjetas monederos, en las que los usuarios hacen un ingreso de 5 o 10 euros que después van gastando. Intervención detectó «una significativa diferencia acumulada en los últimos cuatro años entre los ingresos reales percibidos y los ingresos recogidos en la contabilidad porque Tubasa solo contabiliza como ingresos de la concesión, a los efectos del cálculo del déficit, el saldo que ha sido utilizado o canjeado por un billete valido, sin tener en cuenta el dinero acumulado en las tarjetas monedero o en la APP de Tubasa.

Intervención también expuso las dudas que le generaba el hecho de que Tubasa considerase como precio de equilibrio 1,03 euros por viaje en el año 2021, muy por encima de los 0,82 euros que venía considerando con anterioridad. «En ningún caso se nos han justificado los motivos por los que en ejercicios anteriores no se produjo ninguna modificación sobre el precio de equilibrio urbano», se recogía en ese informe.

Ponía también la lupa en los servicios prestados por la empresa Servicio Integrales Extremeños 2000 S.L. en lo referido a las tareas de mantenimiento, reparación y sustitución de accesorios en los autobuses dado que Tubasa cuenta con una plantilla que podría realizar esos trabajos sin que eso supusiese un coste extra para el servicio.