Badajoz ofrece 5.058 plazas para hacer deporte gratis en colegios y pabellones El Ayuntamiento suma tres instalaciones municipales a las escuelas en Suerte de Saavedra, Pardaleras y La Picuriña

Rocío Romero Badajoz Lunes, 29 de septiembre 2025, 18:38

Del aeromodelismo al paracanoe pasando por el rey, siempre el fútbol, y sin dejar atrás el baloncesto o el baile moderno. Arranca un nuevo curso de las Escuelas Deportivas Municipales, que el Ayuntamiento ofrece a través de la Fundación Municipal de Deporte (FMD) en los colegios y pabellones en horario de tarde y, en algunos casos, a mediodía. Todas son gratuitas.

A un año de cumplir su 40 aniversario, las escuelas ofrecen este curso 287 plazas más que el año pasado para 22 modalidades. La oferta supera las 5.000 plazas, que se dividen en 293 grupos. El 84% de las plazas se ocuparon el curso pasado y, cada vez con más frecuencia, hay niños que se acercan a deportes menos conocidos si se quedan sin su primera opción y terminan aficionándose a un ejercicio al que no habrían llegado de otra manera. Hay ajedrez, atletismo o patinaje en el listado.

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, acompañado del concejal de Deportes, Juan Parejo, ha presentado este lunes los detalles de esta edición. Las clases empiezan el próximo 6 de octubre en 63 instalaciones deportivas.

Entre las novedades que ha desgranado el alcalde se encuentra la incorporación de tres espacios. Son las instalaciones deportivas municipales de La Picuriña, de Pardaleras y, de forma ocasional, las de Paco Herrera, en Suerte de Saavedra.

El Ayuntamiento impulsa la actividad de baile que retoma «todo su potencial» con tres monitoras que podrán atender a 436 alumnas.

Otra más es que la natación, que es de las más demandadas, vuelve a depender directamente de la FMD. La oferta será de 416 plazas y cuatro monitores. Según dijo el alcalde, por circunstancias sobrevenidas, el Club Natación Badajoz no ha podido hacerse cargo este año de esta actividad. Pero, a pesar de ello, han hecho todo lo posible por mantenerla por la importancia de la natación como deporte en sí y por el desarrollo que supone para los niños.

Cada curso, las escuelas plantean una serie de actividades paralelas al deporte y que comenzarán el 7 de noviembre. Habrá también refuerzo de los grupos en horarios de comedor escolar y el mantenimiento del programa de escuelas de perfeccionamiento, con trece grupos en once actividades deportivas.

Hace años se formaban colas a las puertas de los colegios para las inscripciones, pero esa estampa quedó atrás. La preinscripción se ha realizado ya vía web, aunque aún hay plazas en algunas actividades que se pueden solicitar directamente a los monitores. Hasta el momento, 2.553 personas han realizado su preinscripción.

Más demandas que plazas

Para aquellos grupos con más demandas que plazas, el pasado 23 de septiembre hubo un sorteo en el que se preasignaron 3.000 plazas. Aún hay personas que tienen pendientes de completar la preinscripción.

En el caso de que finalmente quedaran algunas plazas libres, la FMD recurrirá a las listas de espera, que cuentan con unos 700 solicitantes. Aunque en muchos casos obedecen a segundas opciones y los niños han podido acceder a su actividad favorita.

Es muy importante recordar que, aunque los padres hayan realizado la preinscripción de manera general, hay que confirmar la inscripción el primer día de clase a partir del 6 de octubre en el primer horario que tenga asignado cada alumno en la actividad de cada sede.

Inicialmente se ofertan 5.058 plazas de manera gratuita para todos los niños de la ciudad, con 22 actividades propuestas; 293 grupos de trabajo, que son cinco más que el año pasado; y 63 instalaciones iniciales, tres más que el pasado curso con las de La Picuriña, Pardaleras y Suerte de Saavedra. De todo esto se encargan un coordinador general, tres monitores jefes de grupo y 58 monitores.

Esta oferta no sería posible, según ha agradecido el alcalde este lunes, sin la colaboración de clubes, asociaciones y centros educativos. El Ayuntamiento invierte 477.123 euros en un curso que terminará el 30 de mayo con una jornada de exhibiciones, fiestas y baños en las piscinas de la Granadilla.

Ampliar Exhibición de gimnasia en la clausura de las Escuelas Deportivas Municipales. HOY Los grupos especiales crecen y llegan a 15 La Fundación Municipal de Deportes apuesta de nuevo por los grupos especiales, que crecen con dos grupos más y pasan de 13 a 15 de baile, aeromodelismo, fútbol, juegos predeportivos, natación, paracanoe y psicomotrocidad. Estos grupos funcionan bajo tres conceptos. El primero, los grupos desarrollan sus actividades en centros de especial atención educativa en los colegios de Santa Engracia, Manuel Pacheco, Nuestra Señora de Fátima y San Pedro de Alcántara. En coordinación con la inspección educativa, aquí se ofrecen en horario lectivo a diferencia del resto de actividades, y en este caso entre las 13.00 y 14.00 horas. En segundo lugar, otros grupos se desarrollan en los centros de educación especial Nuestra Señora de la Luz, el Colegio de Los Ángeles, Aexpainba y Down Badajoz. En tercer lugar, también se ofrecen en instalaciones deportivas municipales. Las familias interesadas deben dirigirse a los propios monitores y solicitar plaza en los grupos habituales, en los que se podrá contar con monitores de apoyo de la Asociación Antarex.