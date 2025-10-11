Badajoz tiene que invertir los 12,4 millones de euros de los nuevos fondos europeos antes de 2029 La ciudad verá nuevos proyectos por un importe total de 14,7 millones de euros debido a la cofinanciación que debe aportar el Ayuntamiento

Calle Bravo Murillo, donde se encuentra parte del conventual en rehabilitación y donde irá el centro cívico que quiere construir el Ayuntamiento.

Rocío Romero Badajoz Sábado, 11 de octubre 2025, 21:06 Comenta Compartir

2029. Es el año que tiene marcado el alcalde, Ignacio Gragera, como límite para invertir los 12,4 millones de euros que acaba de recibir la ciudad de los fondos europeos Edil.

La resolución provisional se conoció el pasado viernes, con la cifra ya indicada de 12,4 millones. Es condición indispensable de los fondos que el Ayuntamiento cofinancie las actuaciones, por lo que esa cantidad inicial sube hasta los 14,7 millones de euros.

Badajoz había optado a estos fondos con ocho proyectos que seguían los criterios marcados por la convocatoria. Esto es, la sostenibilidad, eficiencia energética y usos sociovecinales y formativos, así como la recuperación del patrimonio histórico. Las inversiones debían llegar a áreas donde la renta económica sea inferior a la media.

La adjudicación de fondos es inferior a la solicitada en 4,6 millones de euros, el Ayuntamiento debe priorizar unos proyectos sobre otros. Gragera cree que puede buscar otras vías de financiación para cumplir con todas las iniciativas que planteó inicialmente.

De tres centros cívicos a una pista de BMX pasando por mejorar la administración electrónica, estos son los ocho proyectos.

Un centro cívico en el Casco Antiguo

El proyecto más importante para el patrimonio de la ciudad y la recuperación del Casco Antiguo es convertir en centro cívico la mitad del conventual de la Concepción que se mantiene sin destino. El Ayuntamiento adquirió este edificio de la calle San Juan hace unos años con el objetivo de centralizar ahí los servicios técnicos municipales. Pero eso se ubicará en la parte patrimonial, que rodea al claustro, donde el Consistorio invertirá cinco millones de euros de fondos propios.

El centro cívico se construirá en la otra mitad, que se edificó posteriormente y tiene menos protección urbanística. Es la que da hacia la calle Bravo Murillo y donde quiere habilitar un centro cívico con el objetivo de fomentar la convivencia y la formación para los vecinos del Casco Antiguo. Tendría un uso similar a los centros que existen desde hace años en San Fernando y Santa Marina.

Depósitos de agua de La Luneta

La Junta se ha comprometido a renovar los cuatro depósitos de agua que existen en La Luneta, que se encuentran en muy mal estado. Cuando se planteó la candidatura de la ciudad a estos fondos, aún no los había incluido en el Plan de Garantía y Calidad del Agua Potable, sino que solo existía un acuerdo para que la Administración regional renovara dos y el Ayuntamiento los otros dos. La candidatura de estos nuevos fondos europeos, los Edil, incluye la renovación de los cuatro.

En el Ayuntamiento llevan desde 1999 hablando de la necesidad de sustituir los tanques porque su vida útil está agotada, dado que se construyeron en 1969. El proyecto para destruirlos y construir los nuevos se encargó en 2022 y está hecho. En el pliego de condiciones de aquel contrato quedó recogido que «debido a su estado actual por envejecimiento se encuentran en un estado deplorable, con un peligro de colapso, como ha ocurrido en algunos de similares características en otros lugares». Esto supone un riesgo para los vecinos.

Dado que la Junta ya ha destinado 8,7 millones de euros para cambiar los cuatro tanques y el Ayuntamiento no ha conseguido todos los fondos que solicitó, es posible que sea una de las iniciativas que quede descartada inicialmente. Aunque el alcalde aún no se ha pronunciado sobre esto.

Ampliar Un bus eléctrico en la plaza de la Libertad. HOY

Más buses eléctricos

Badajoz renueva paulatinamente la flota de buses desde 2018 a través de la propia concesionaria del transporte público. Pero el alcalde decidió en 2024 que la ciudad compraría los siguientes directamente, sin mediación de Tubasa, para ahorrar directamente el 11% que añade la concesionaria de beneficio industrial y poder aspirar a fondos europeos. Cada vehículo eléctrico ronda los 600.000 euros, a lo que hay que sumar otras inversiones como cargadores en las instalaciones del Nevero. La sustitución de la flota se está desarrollando poco a poco, conforme los existentes van agotando su vida útil y cambiándolos de carburante a eléctricos.

El alcalde, Ignacio Gragera, ha incluido la compra de seis o siete de estos buses entre las primeras acciones a desarrollar con cargo a los fondos ya adjudicados. El motivo es que no hace falta redactar ningún proyecto ni adjudicar obras, como ocurre con la mayoría de las iniciativas. Por tanto, será más ágil.

Deporte para los vecinos de Cerro Gordo

A pesar de que Cerro Gordo se consolidó como una barriada hace años, aún le faltan dotaciones públicas. Entre ellas, las deportivas y vecinales. De ahí que el Ayuntamiento apueste por construir en una de las pocas parcelas que quedan sin desarrollar y donde inicialmente se había planteado el instituto.

Las obras son ambiciosas porque se quiere construir un inmueble para servicios municipales y actividades, así como añadirle un pabellón polideportivo similar al de Antonio Domínguez y pistas deportivas al aire libre. Aún no está claro a qué deporte se destinarían, pero se baraja la posibilidad de que se construyan pistas de pádel.

Ampliar Edificio de Padre Tacoronte, antigua sede de la asociación de vecinos y, antes, cuartel de la Guardia Civil. HOY

Atención a los vecinos en Padre Tacoronte

Los anteriores fondos, llamados Edusi, tenían en el solar del antiguo cuartel de la Guardia Civil de la avenida de Padre Tacoronte uno de sus proyectos centrales. Allí iban a levantar un complejo con un centro social de base y una parte residencial que iba a gestionar Cáritas. El temor a que ese albergue social se convirtiera en un punto de conflicto dentro de una barriada desfavorecida llevó a parte de los vecinos y al PSOE a ponerse en contra, por lo que finalmente el Ayuntamiento aparcó el proyecto.

Ahora recupera la iniciativa, pero a medias. Gragera quiere construir otro centro sociovecinal donde también puedan tener un punto constante los servicios sociales municipales. Pero, a cambio, elimina la parte residencial que creó la polémica.

Pista de BMX en Antonio Domínguez

El Ayuntamiento también tiene un compromiso con los aficionados a la modalidad BMX de bicicleta para crear una nueva pista. La actual, en la avenida de José María Alcaraz y Alenda, tiene más de 40 años y, aunque fue renovada, son instalaciones muy antiguas.

De los nuevos fondos Edil se tomará un millón de euros para construir el circuito en Ciudad Jardín, cerca del pabellón de Antonio Domínguez, dado el crecimiento de este deporte. Una vez que esté construida, la ciudad podrá albergar competiciones oficiales.

Ampliar El Ayuntamiento quiere mejorar la atención a los ciudadanos a través de la administración electrónica. HOY

Modernización municipal

Otro de los objetivos de los últimos años es mejorar la relación de los ciudadanos con el Ayuntamiento a través de la administración electrónica paraagilizar trámites y reducir las visitas a instalaciones municipales.

Con estos fondos se quiere comprar un software que mejore la contratación municipal e invertir en herramientas de inteligencia artificial que faciliten todas estas tareas. Este es uno de los proyectos, como ocurre con la adquisición de bicicletas, que no requiere de contratos de obras ni proyectos; por lo que será uno de los primeros en salir adelante.

Más formación en sectores con demanda

El Ayuntamiento podrá en marcha formación específica para fomentar oficios con demanda. Entre ellos, los relativos al sector de la construcción y, también, aumentar las competencias digitales de desempleados. Uno de los requisitos de estos fondos europeos es mejorar las condiciones de vida en zonas con una renta económica inferior a la media, lo que se pretende conseguir a través del empleo.

Temas

Badajoz