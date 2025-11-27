Badajoz se integra en la red de patrimonio histórico Spain Heritage Network

La Junta de Gobierno Local celebrada este martes en el Ayuntamiento de Badajoz ha aprobado el convenio de colaboración y adhesión a la Red ... de Patrimonio Histórico de España, que reúne a las ciudades más relevantes de patrimonio histórico.

La adhesión permite proyectar el patrimonio pacense más allá de su territorio gracias a la participación en campañas conjuntas que amplían su visibilidad sin asumir en solitario el esfuerzo promocional, informa el Ayuntamiento en una nota. Al integrarse en la Red, la ciudad se convierte en un destino obligatorio dentro de rutas y circuitos culturales compartidos, «lo que favorece la llegada de visitantes que, de otra manera, sería más difícil atraer. Este incremento del flujo turístico repercute de forma directa en la hostelería, el comercio y los servicios locales, generando un impacto económico positivo para la ciudad», añade. Formar parte de esta red nacional refuerza la marca de Badajoz al asociarla con un conjunto de municipios que destacan por su excelencia en la gestión patrimonial. Además, la ciudad se beneficia de la experiencia acumulada por otras localidades históricas, incorporando buenas prácticas y participando en proyectos colaborativos que enriquecen sus propias políticas culturales.

Esta cooperación entre municipios complementarios, más que competidores, crea nuevas oportunidades de desarrollo y consolidación del patrimonio como motor económico y social. A su vez, la adhesión transmite a la ciudadanía un mayor orgullo de pertenencia a una iniciativa común que protege, valora y difunde el legado histórico local.

La integración de Badajoz en esta Red es resultado de una memoria de actividades, entre ellas, la presencia destacada en Fitur con más de cincuenta reuniones estratégicas, la organización de jornadas intermunicipales de gestión patrimonial, el desarrollo del Pack Experiencias y de herramientas digitales capaces de medir visitantes y su impacto económico.