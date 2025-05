Badajoz esquiva la huelga de taxis «por ahora»

El presidente de Radio Taxi Badajoz, Alberto Ferreira, asegura que por el momento no habrá huelga en la capital pacense como se está haciendo a ... nivel nacional por los altos precios de los seguros, con pólizas de miles de euros que ponen en peligro la rentabilidad de sus licencias y que está paralizando el centro de muchas ciudades de España.

«En principio no tenemos pensado hacer movilizaciones pero el problema está ahí y si continúa así habrá que hacer algo», cuenta a HOY Ferreira.

Ferreira tilda de «abusivos, superabusivos, los importes que deben desembolsar para asegurar los vehículos y señala que son los jóvenes los que se enfrentan al mayor problema. «Las aseguradoras directamente no les hacen pólizas alegando la alta siniestralidad y deben recurrir al consorcio de seguros que pone unos precios en algunos casos de entre 3.000 y 4.000 euros», señala.

«Lo curioso de la alta siniestralidad es que lo utilizan aleatoriamente y me pongo como ejemplo. Yo tengo dos coches, uno que utilizo a nivel particular por el que pago entre 300 y 350 euros y el vehículo que utilizo como taxi por el que el seguro me cobra 1.500 euros, teniendo la misma siniestralidad», enfatiza Ferreira.

Al ser cuestionado si los altos precios que pagan por asegurar el coche se han producido recientemente, Ferreira señala que en los últimos dos o tres años se está produciendo un incremento exponencial.

«Hay compañeros que al dar un parte de algo mínimo, como pueda ser un parte de una luna o llamar a la grúa, se encuentran con que la aseguradora directamente ya no le renueva. Al buscar una nueva póliza con otra compañía ya no te recogen las bonificaciones y el precio se dispara nada más nombrar que es para un taxi con taxímetro, obligándolos a recurrir al consorcio con precios muy elevados», detalla.