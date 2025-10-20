Badajoz tiene cuentas pendientes con el rey y la maestra

El Padre Rafael tendrá su estatua cerca del Hospital Provincial, como anunció el Ayuntamiento de Badajoz la pasada semana. El artista José Manuel Gamero Gil ... dará forma a la escultura, que debe estar terminada en ocho meses. Por lo que se espera que la ciudad pueda inaugurarla antes del verano.

Han pasado tres años desde que el pleno municipal aprobó el homenaje por unanimidad de todos los partidos y después de que la petición llegara avalada por 3.300 firmas.

Con este trabajo, Badajoz saldará un deuda con el venerado sacerdote. No es habitual inaugurar esculturas. En los últimos tiempos se han inaugurado otras figuras, como el busto a Francisco Pedraja de Rodrigo Espada Belmonte en el parque que lleva su nombre en la avenida de Adolfo Díaz Ambrona gracias a una iniciativa de La Económica y la Fundación CB en mayo.

Pero hay otras cuentas pendientes con pacenses ilustres aprobadas por el Ayuntamiento de Badajoz. Estas son las estatuas que llevan años esperando su turno.

HOY

Alfonso IX de León

Será la siguiente en inaugurar o, quizás, incluso antes que la de Padre Rafael. Se espera que Badajoz salde su deuda con Alfonso IX de León cuando terminen las obras de reforma de la plaza de San José se instalará frente a la calle San Pedro de Alcántara. Este es el lugar escogido porque se llamó precisamente Alfonso IX entre 1926 y 1931.

Hace 14 años que el Ayuntamiento estudió los bocetos de José Manuel Gamero y Estanislao García sobre Alfonso IX, el rey que conquistó Badajoz a los musulmanes en 1230. El trabajo se encargó finalmente a Estanislao García en diciembre pasado. La obra está terminada y pendiente de colocación. La estatua tiene una medida de 2,25 metros y, sumado al pedestal en piedra de granito, la espada y el pendón, alcanza los más de seis metros de altura. Representa al rey «con atuendo de época en actitud heroica, con ropaje en agitado movimiento, escudo adelantado con las armas de León, espada al cinto, y pendón farpado al brazo, en composición de gran fuerza y plasticidad», según informó el Ayuntamiento hace meses.

En 2021, el Ayuntamiento inauguró el mural en el paseo del río, en la margen izquierda, en honro al rey, al que dentro de poco se recordará con una escultura.

Ampliar Escultura de Catalina de Bustamante en Texcoco. Agustín Ostos

Catalina Bustamante

Hace cinco años, el 26 de octubre de 2020, el pleno del Ayuntamiento de Badajoz aprobó crear una figura a Catalina Bustamante y colocarla en la plaza de Conquistadores. La extremeña creó la primera escuela para niñas indígenas en América en 1528 y, con esta decisión, se quiso rendir otro homenaje a los conquistadores.

El pleno aprobó la iniciativa después de que, coincidiendo con la festividad del Día de la Hispanidad, las esculturas de Francisco Pizarro y Pedro de Alvarado, en el paseo Fluvial, y la de Hernando de Soto, en la avenida Tomás Romero de Castilla amanecieran llenas de pintura roja. También aparecieron con pintadas los azulejos de los bancos de San Francisco.

A pesar de que en los últimos años se ha reconocido la figura de esta mujer nacida en Llerena, el acuerdo de pleno no se ha materializado y no se ha vuelto a hablar de este homenaje a una pionera. Catalina de Bustamante (Llerena, España, 1490- Texcoco, México, 1546) fue una de las primeras mujeres que viajaron a América.

Viajó al Nuevo Mundo con su marido y sus hijas. Tras quedarse viuda, se trasladó a Texcoco, conquistada por Hernán Cortés en 1519. Aprendió el náhuatl para enseñar castellano a las niñas indígenas, las instruía en la lectura y las enseñaba a escribir, aparte de inculcarles todos los principios necesarios para formarlas como mujeres libres y en la religión cristiana. Por ello se le conoce como la primera maestra del Nuevo Mundo, que sigue esperando su turno en Badajoz.

Homenaje a las mujeres

Badajoz solo tiene una escultura a una mujer. Es la de Carolina Coronado en el parque de Castelar desde los años 50. El Ayuntamiento la limpió el año pasado para mantenerla junto al estanque de los patos. Unos años antes, el Ayuntamiento decidió trasladarla a San Fernando para colocarla en la avenida que lleva su nombre, aunque lo descartó por la oposición de varios colectivos y de la nieta del escultor, José Sánchez Silva, que la concibió para el lugar en el que se puede ver.

Queda pendiente el homenaje a las mujeres, en general, con otra figura que propuso la exconcejala de Ciudadanos Julia Timón. La petición surgió en marzo de 2018 y la entonces edil recuperó esta iniciativa como una de sus exigencias para apoyar los presupuestos municipales en octubre de ese mismo año. El compromiso era inaugurarla antes del 8-M de 2019 y, aunque ella lo insistió de forma recurrente, no se llegó a cumplir. Timón dejó de ser concejala en junio de 2019 y, con ello, no se volvió a hablar de esta iniciativa.