Boceto de la escultura de Alfonso IX de León, que será la siguiente en ser colocada en la plaza de San José. HOY
Las estatuas que esperan su turno

Badajoz tiene cuentas pendientes con el rey y la maestra

Alfonso IX de León, Catalina de Bustamante y el homenaje a las Mujeres esperan su reconocimiento después de que el Ayuntamiento anunciara este semana la figura al Padre Rafael

Rocío Romero

Rocío Romero

Badajoz

Lunes, 20 de octubre 2025, 08:02

El Padre Rafael tendrá su estatua cerca del Hospital Provincial, como anunció el Ayuntamiento de Badajoz la pasada semana. El artista José Manuel Gamero Gil ... dará forma a la escultura, que debe estar terminada en ocho meses. Por lo que se espera que la ciudad pueda inaugurarla antes del verano.

