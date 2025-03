Badajoz se convierte en altavoz de los jóvenes para Europa

Badajoz será hoy y mañana el foro de escucha en el que Europa tomará nota de qué piensan los jóvenes de la Unión Europea. La ... ciudad acoge la Conferencia Transfronteriza entre España y Portugal sobre le futuro de Europa, un foro que reunirá a 50 jóvenes de los dos países para debatir sobre las medidas necesarias para mejorala.

Los jóvenes se organizarán en grupos de trabajo y elaborarán propuestas sobre economía, empleo, educación, transformación digital, democracia, cambio climático, salud o migración. Posteriormente, en la sesión plenaria de la conferencia presentarán sus conclusiones.

En este encuentro los participantes se reunirán con los dos eurodiputados extremeños, María Eugenia Rodríguez Palop, del grupo de la Izquierda, e Ignacio Sánchez Amor, del grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas. Asimismo, el foro contará con la presencia del presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, o el embajador de Portugal en España, João Mira-Gomes, entre otras autoridades.

El encuentro, que se celebra con motivo del Año Europeo de la Juventud, pretende servir para analizar y determinar las visiones que tienen los jóvenes de España y Portugal sobre los distintos asuntos de Europa. La conferencia tranfronteriza, que se desarrollará en la antigua iglesia de Santa Catalina y en las Casas Mudéjares de la Plaza Alta, también tiene programado mostrar su apoyo expreso al pueblo de Ucrania, con una foto de familia que se realizará mañana, y en la que también participarán las tres escuelas de la ciudad que son embajadoras del Parlamento Europeo: los IES San Roque y Rodríguez Moñino y el colegio Sagrada Familia.

Revertir el desapego

Uno de los objetivos de este foro es involucrar a los jóvenes en Europa, a la vista de las desalentadoras cifras que arrojó el último Eurobarómetro, en septiembre de 2021, donde menos del 30% de los españoles entre 16 y 30 años decía saber lo suficiente sobre Europa o que el 70% de los jóvenes europeos piensa que no tienen que decir nada sobre Europa, cuando lo que se hace ahora en el Parlamento Europeo determina el 70% de la legislación de los estados miembros.

Ignacio Sánchez Amor «Hay que ponerse a ejecutar los planes de resiliencia»

Ignacio Sánchez Amor (Jaraíz de la Vera, 1960) ha tenido escaño en la Asamblea de Extremadura, el Congreso de los Diputados y el Parlamento Europeo. Exvicepresidente de la Junta, el veterano socialista es miembro, entre otras, de la comisión de Asuntos Exteriores y de la subcomisión de Derechos Humanos.

–¿Por qué este foro para que hablen los jóvenes?

–Forma parte de la nueva forma de hacer las cosas en Europa. Generalmente este tipo de grandes convenciones se han hecho de arriba a abajo, ahora es al contrario: seleccionamos a ciudadanos y vamos a escuchar qué quieren de Europa, en vez de que sean las élites las que hablen. Uno de los objetivos de la UE es conectar las preocupaciones de los jóvenes con la agenda general.

–¿Por qué siguen siendo tan ajenos a Europa?

–El desapego es un problema general de la política, no solo de la europea. Por otra parte, los jóvenes han asumido las cuestiones europeas con naturalidad porque han nacido en Europa; y también, hay un problema de cercanía que provocamos los que estamos en estos temas, que intentamos explicar la Unión Europea hablando sobre instituciones, leyes y sobre cómo funciona, cuando se explica muy fácilmente diciéndoles que el dentrífico que usan por la mañana ha tenido que ser autorizado por Europa.

–Con un lenguaje práctico, ¿qué le ofrece Europa a los jóvenes?

–Si la Unión Europea no hubiera asumido la política sanitaria, de vacunas y de movimientos nuestras vidas hubieran sido aún más complicadas de lo que lo han sido en este periodo de pandemia. La situación de Ucrania también es un buen ejemplo, estaríamos más desprotegidos. Europa está en la vida de todos: en el cambio de hora, en el cambio de tamaño de los zapatos para unificar las tallas, en el roaming...

–A los jóvenes les interesa la crisis climática, ¿pueden ser voz en medio del actual debate energético?

–La posición de Europa estaba clara y era asumida por todos: ir hacia la descarbonización de la economía y a energías renovables, pero la pandemia obligó a trabajar en la cuestión sanitaria y ahora la guerra plantea una dificultad añadida por la dependencia del gas ruso y la subida de precios. Hay que cortocircuitar para ponernos a ejecutar los planes de resiliencia y salir de la pandemia tal y como teníamos previsto ante de la crisis de Ucrania.

–¿Llegará pronto?

–Si la crisis puramente bélica durara veinte días o un mes más sería asumible, pero si se alarga con un escenario tipo Afganistán o Siria, complicaría mucho las cosas. Es difícil saber hasta qué punto la guerra va a afectar a la reactivación economía, de momento solo es un traspiés.

María Eugenia Rodríguez Palop «Hay un futuro habitable por delante pese a la guerra»

María Eugenia Rodríguez Palop (Llerena, 1970) pertenece a la hornada de caras que renovaron el Parlamento Europeo tras las elecciones de 2019, con las que la cámara pretende desprenderse de su imagen de cementerio de elefantes.

–¿Qué importancia tienen foros como el que comienza hoy en Badajoz donde los que hablan son los jóvenes?

–Es muy importante que los jóvenes tengan conciencia de que Europa está condicionando permanentemente lo que pueden decidir o no los estados a nivel legislativos o de las posiciones absolutamente relevantes de la UE en situaciones críticas como la pandemia o ahora con la guerra. Este es un barco que te puede gustar más o menos pero del que no te puedes bajar y la cuestión del Brexit ha dejado meridianamente claro que una salida de Europa o unas posiciones eurófobas no son compatibles con nuestra propia supervivencia.

–¿A qué atribuye el desconocimiento de los jóvenes sobre Europa?

–Es una combinación de varios elementos: la lejanía de las instituciones que son vistas, no sin razón, como muy burocráticas y muy difíciles de entender; la lejanía de los propios eurodiputados, que hasta ahora han sido personas mayores ajenas a las actividades y las decisiones políticas que se adoptaban en España; y un desapego por parte no solo de la gente, sino también de los medios de comunicación, que informan poco sobre Europa, y de los partidos políticos, que solo se acuerdan de ella cuando se trata de sacar alguna ventaja o de llevar al terreno europeo conflictos estatales e incluso interpartidistas.

–¿Qué le ofrece Europa a los jóvenes extremeños?

–Un modelo universitario muy interesante y para quienes quieren quedarse, Europa está haciendo una apuesta por las zonas rurales que, con la pandemia y la lucha contra el cambio climático, ahora interesan más que nunca. Hay un futuro habitable por delante a pesar de que la guerra se nos acaba de atravesar y todo puede cambiar, pero en principio hemos salido de la pandemia fortalecidos como proyecto político.

–¿Qué horizonte le ve a la guerra en Ucrania?

–Le veo posibilidades de resolución, ya se está avanzando en las negociaciones y en la vía diplomática, que es lo ideal. La reacción de Europa ha sido unitaria y muy contundente condenando la invasión y con las medidas adoptadas como activando la directiva de protección temporal para acoger a 4 millones de personas refugiadas, las sanciones, que hay que tomarlas con cautela para no convertir a la población en rehén de la Unión, y el apoyo militar.

–¿A dónde deben ir los fondos Next Generation?

–Para la transición socioecológica y la digitalización son una oportunidad enorme.