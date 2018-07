Badajoz celebrará 'La noche en blanco' el 1 de septiembre Este año abren sus puertas las dos torres de la Alcazaba recién rehabilitadas EUROPA PRESS Martes, 31 julio 2018, 13:46

La ciudad de Badajoz celebrará el sábado día 1 de septiembre la iniciativa 'La noche en blanco' con un espectáculo inaugural «hecho a medida» que reflejará la historia de la localidad o las actividades que van a tener lugar esa noche, en la que abrirán sus puertas nuevos monumentos o espacios como las torres de Santa María y de los Acevedo de la Alcazaba árabe.

Así lo ha adelantado la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Badajoz, Paloma Morcillo, que ha señalado que desde la Concejalía están trabajando en el evento, que se desarrollará con toda probabilidad en horario de 22.00 a 03.00 horas.

En este sentido, ha anunciado que el inicio de la inauguración deberá estar «de acuerdo con la luz» o que haya menos para poder llevar a cabo un espectáculo «hecho a medida», en el que tendrá mucha repercusión la imagen de la ciudad de Badajoz, y en el que estará reflejada tanto la historia como las distintas actividades, o incluso las distintas funciones, atracciones o actuaciones que van a tener lugar esa noche.

«Es un espectáculo que no se ha podido ver en ningún otro sitio, se está haciendo a medida. Yo creo que va a sorprender», ha sostenido, a la vez que ha agregado que este año «se podrá ver desde cualquier sitio de la Plaza de España» dado que «de lejos no habrá ningún problema porque no habrá obstáculos que lo impidan» y ha confiado en que guste al ser «exactamente la ciudad de Badajoz expresada, de alguna manera, aquí en el ayuntamiento».

Finalmente, Morcillo ha apuntado que también abrirán sus puertas algunos sitios nuevos como las dos torres de la Alcazaba recién rehabilitadas y que son sede de visitas guiadas por parte de la Concejalía de Turismo, junto con los jardines de La Galera o escenarios como la Concejalía de Cultura o las plazas de San Atón y San Francisco