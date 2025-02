Badajoz busca policías locales en otros municipios por la escasez de agentes en plantilla

Se buscan policías locales que quieran trabajar en Badajoz. El Ayuntamiento ha convocado una bolsa para cubrir vacantes en la plantilla y pueden entrar agentes ... municipales que actualmente estén trabajando para otras localidades de Extremadura.

No es la primera vez que el Consistorio utiliza este recurso para tratar de paliar la falta de policías locales. Recientemente tres agentes que ocupaban plazas en Badajoz en comisión de servicios finalizaron sus contratos y volvieron a sus municipios de origen.

La convocatoria del Consistorio coincide con un momento delicado en la Policía Local, que mantiene un conflicto laboral con el Ayuntamiento desde hace varios años y que no tiene perspectivas de solucionarse. Este fin de semana, de hecho, el sindicato Aspolobba ha denunciado que apenas había patrulleros en las calles.

El sindicato policial dice que no se puede garantizar la seguridad en la ciudad y que la bolsa de policías no será suficiente

Aspolobba asegura que el sábado solo había tres agentes disponibles y el domingo solo dos. «Siendo día de elecciones generales y con un concierto (Miguel Poveda en el Alcazaba Festival) solo había dos policías y ningún mando», se lamenta Manuel Manzano, de este sindicato. Añade que informaron de la incidencia al alcalde y que no se puede mantener la seguridad en esas condiciones en la ciudad.

Respecto a estas declaraciones de Aspolobba, desde el Ayuntamiento responden que están trabajando para solventarlo. «Prueba de ello es la convocatoria publicada la pasada semana en la que se ha iniciado un procedimiento para cubrir las plazas vacantes de agentes de Policía Local y cubrir las necesidades de la plantilla», indican desde el Consistorio.

Así es la bolsa

Se refieren a la bolsa de comisión de servicios. A la misma pueden presentarse, según la convocatoria, «funcionarios de carrera en alguno de los cuerpos o plantillas de Policía Local de cualquiera de los municipios de la Comunidad Autónoma de Extremadura con categoría de agente».

Los interesados deben presentar una solicitud, una autorización del ayuntamiento para el que trabajan en la actualidad y sus méritos (antigüedad, formación, cursos, etc). Se valorará tanto los méritos como la puntuación que logre en una entrevista personal. El proceso de selección lo llevará a cabo una comisión formada por el superintendente, dos inspectores y dos subinspectores. Además, actuará como observador un representante de cada una de las centrales sindicales con representación en la Policía Local.

El contrato que firmarán los agentes que se trasladen a Badajoz será por un año prorrogable a otro más, «o hasta la provisión de los puestos en propiedad», indica la convocatoria firmada por el alcalde Ignacio Gragera.

Este sistema de comisión de servicios permite cubrir vacantes en la Policía Local de una forma más rápida que convocando oposiciones. Sin embargo, no contenta a la plantilla ni soluciona el largo conflicto laboral.

«A la comisión no se van a presentar cien policías, que es el déficit que hay en Badajoz. Conseguirán dos o tres, porque los ayuntamientos no van a autorizar perder agentes para que vengan aquí. Eso no soluciona nada», explica Manuel Manzano.

El déficit grave de estos días se debe a las vacaciones y las bajas que sufre la plantilla. Sin embargo desde Aspolobba aseguran que hay carencia de agentes en general y que es necesaria una solución más definitiva.

En concreto el sindicato cree que hace falta convocar oposiciones, pero de forma regular, cada año hasta alcanzar la cifra de agentes que necesita la ciudad. Mientras tanto, propone desbloquear el conflicto laboral que mantienen el Ayuntamiento y los policías, en concreto por el pago de las horas extra.

«Podemos sentarnos y buscar una forma para que los compañeros cubran las vacantes, pero claro, hay que pagar esos servicios extraordinarios, como se haría en cualquier empresa», explica Manuel Manzano.

Manzano denuncia que se pone en riesgo la seguridad de la ciudad por no atajar el problema. Pone el ejemplo del concierto de Poveda, en jornada electoral, y con dos agentes para «toda la ciudad de 156.000 habitantes y todo el terreno, incluso las pedanías».

Aspolobba ha denunciado, mediante vídeos, que las colas para acceder a la Alcazaba, que llegaban casi hasta la ermita de los Pajaritos desde la plaza de San José, no tenían control. No había policía presente. «Se trata de un evento con 8.000 personas, había mucha gente, hubo carreras, saltaron vallas y no había seguridad», se lamenta Manzano.

En un turno normal, con elecciones y un concierto, el sindicato considera que debían estar movilizados, al menos, una quincena de agentes. Manzano responsabiliza de la situación a la jefatura de la Policía Local, que considera que está «descabezada, sin cabeza ni organización».