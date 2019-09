¿Habrá pan hoy en Badajoz? Martes, 24 septiembre 2019, 07:46

La fábrica de pan de El Nevero saca al mercado a diario 30.000 kilos de harina. Eso se traduce en muchos miles de panes: baguettes, vienas, chapatas, bollitos, pan de picos... que surten a tiendas de toda Extremadura, Andalucía y Madrid. El incendio preocupaba ayer a sus 140 trabajadores pero también a los cientos de clientes (muchos pequeños autónomos) que a diario venden el pan que le surte la panificadora. Con la fábrica parada desde las 11.30 horas de ayer, ¿habrá desabastecimiento de pan en Badajoz? Carlos Monje, gerente de la empresa, dice que sí. «Por lo menos los próximos dos o tres días habrá problemas para conseguir pan». Van a intentar acortar el tiempo lo máximo posible y reanudar el trabajo en cuanto la Policía, los bomberos y el Ayuntamiento le digan que pueden entrar en su nave. Sus líneas de pan blanco y del día no se han visto afectadas por el fuego. Y ayer mismo alquilaron una nave en Arroyo de San Serván para traer pan a Badajoz y no perder clientela. De momento, lo que tendrán que renunciar es al mercado andaluz. Mantendrán la delegación que Panificadora Nevero tiene en Sevilla, pero no podrán distribuir en el resto de provincias andaluzas, para darle prioridad al mercado extremeño.