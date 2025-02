El Ayuntamiento de Badajoz mejorará la iluminación del Puente de Palmas

La imagen del Puente de Palmas sobre el Guadiana es uno de los emblemas de Badajoz, pero captar sus arcos de noche no es tarea ... sencilla. Los focos apenas iluminan parte de los pilones, pero la mayor parte de la estructura queda a oscuras.

La poca visibilidad nocturna de este importante monumento ha sido una queja repetida durante mucho tiempo. Ante esto el Ayuntamiento de Badajoz tiene prevista una remodelación del alumbrado para mejorar el área ornamental.

El Puente de Palmas es considerado Bien de Interés Cultural (BIC), es decir, un monumento, por lo que queda protegido por Patrimonio de la Junta de Extremadura. La administración regional es la encargada, por ejemplo, de limpiar la vegetación cuando crece entre las piedras o reponer las baldosas que suelen desaparecer. Sin embargo el mantenimiento de la iluminación depende del Ayuntamiento de Badajoz.

El Consistorio pacense no evalúa la situación actual del puente, pero anuncia que lo mejorará. Eso sí, no hay fecha ni detalles sobre el proyecto.

En 2016 el Ayuntamiento pacense ya intervino en el alumbrado ornamental de este puente. Sin embargo, solo fueron tareas de mantenimiento, no se incrementó la iluminación. Durante tres mañanas la pasarela estuvo cerrada al paso peatonal para cambiar varios equipos electrónicos que eran defectuosos y también focos que se habían fundido.

En la actualidad, según resalta el Ayuntamiento, no hay luces ornamentales fundidas como denunciaban algunas críticas.

La escasa iluminación se debe a que solo hay focos en los pilotes del monumento. No hay más luces en la parte superior, la pasarela, que queda en penumbra. En otros monumentos de la ciudad, como la Alcazaba, hay bombillas colocadas en el exterior que enfocan hacia las murallas. En el Puente de Palmas no es el caso, por lo que los arcos que lo forman apenas se aprecian de noche.

El caso del Puente Real

No es la primera vez que la iluminación de los puentes de Badajoz siembra polémica. La más conocida es la del Puente Real. En 2006 este puente se quedó prácticamente a oscuras. Las farolas y los focos se fueron fundiendo poco a poco y no se reponían por un conflicto entre administraciones. La Junta y el Ayuntamiento no se ponían de acuerdo sobre quién debía costear la reposición de las bombillas.

No era una inversión muy grande, pero las posiciones estaban enconadas. El grupo de Gobierno en el Consistorio pacense llegó a organizar una protesta iluminando con velas la pasarela.

Finalmente el Ayuntamiento de Badajoz cedió ante la presión popular, ya que se consideraba peligroso. No solo no lucía el puente, sino que estaba poco visible para el tráfico. El Consistorio cambió las bombillas por 12.000 euros y le exigió a la Junta que le compensase este gasto.

El conflicto acabó en los tribunales que determinaron, finalmente, que debía ser el Ayuntamiento el que costease el mantenimiento de la iluminación, por lo que desde entonces depende de las arcas municipales.

En el caso del Puente de Palmas, no tiene tráfico, es solo peatonal desde hace 22 años, pero está considerado un monumento, por lo que su mantenimiento también queda dividido.

El puente más antiguo de Badajoz es uno de sus principales bienes históricos. Su construcción se remonta a mediados del siglo XV, aunque ha sido reconstruido en numerosas ocasiones. Ha sufrido derrumbes y reconstrucciones, la última en el siglo XIX debido a una importante crecida del río.

Esta pasarela mide casi 600 metros de largo y cuenta con 32 arcos. Tras el último derrumbe se instalaron ojos de buey para que el agua, en caso de crecida, no presionase la estructura. Desde entonces no se ha vuelto a caer.