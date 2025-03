Badajoz, el Ayuntamiento de los líos

La dimisión del concejal de Francisco Javier Pizarro ha sido el último sobresalto, por el momento, de una legislatura llena de líos en el ... Ayuntamiento de Badajoz. Desde 2019 se han producido cuatro dimisiones en el Partido Popular por distintos motivos, el concejal de Vox fue expulsado de su partido, la Alcaldía se dividió en dos y el actual regidor cambio de agrupación.

La legislatura comenzó con incertidumbre. El PSOE ganó las elecciones al sumar 12 concejales, el PP logró 9, Ciudadanos 4, Vox 1 y Unidas Podemos 1. Ciudadanos, por tanto, logró las llaves del grupo de Gobierno y negoció a izquierda y derecha. Esta última opción se impuso con un pacto a tres con los populares y Vox y con la primera sorpresa, la Alcaldía se dividió: dos años para Ciudadanos y dos para el PP.

Francisco Fragoso tomó posesión en junio de 2019 y se comprometió a abandonar su puestos en 2021 en favor de Ignacio Gragera.

Las primeras dimisiones no tardaron en llegar. En noviembre de 2019 la concejal del PP Dolores Álvarez Nogues dimitió por razones personales. Entró, en su lugar, Paloma Morcillo que ocupó la delegación de Cultura. En el PSOE también hubo un cambio. Dimitió Sara Durán para ser directora de Juventud de la Junta y en su lugar fue nombrado Raúl Cambero.

La tranquilidad duró dos meses porque en enero de 2020 hubo un enfrentamiento entre el concejal de Vox, Alejandro Vélez, y su partido debido a los dos asesores con los que cuenta este edil y que la formación de ultraderecha no apoya. Fue expulsado del partido, pero el proceso no fue sencillo. Vélez lo llevó a los tribunales y logró la nulidad. Finalmente, sin embargo, el edil decidió abandonar Vox. El partido le pidió que abandonase el acta, pero decidió mantenerse en el cargo como concejal no adscrito. Está en el equipo de Gobierno de Gragera como responsable de Limpieza.

En 2021 la polémica se debió a la subida de sueldo del superintendente de la Policía Local. Las ideas y venidas se alargaron más de un año hasta que Rubén Muñoz logró un aumento de 5.517,98 euros al año.

Cambio de alcalde

En mayo de 2021 se consumó el cambio de alcalde. Fragoso dimitió y tomó posesión Ignacio Gragera. El puesto del edil del Partido Popular fue ocupado por Francisco Javier Gutiérrez Jaramillo.

La calma tampoco duró y la polémica volvió a deberse, de nuevo, a la Policía Local. Ciudadanos y Partido Popular pactaron un aumento de sueldo para los policías municipales. Sin embargo la subida fue rechazada por el resto de trabajadores del Consistorio que exigieron las mismas mejoras. Finalmente el PP se descolgó del acuerdo dejando al alcalde Ignacio Gragera solo.

Tras varios meses de conflictos Gragera decidió retirar las funciones de concejal de Policía Local a María José Solana, que decidió dimitir. La edil, además, había perdido unos meses antes su puesto como portavoz en favor de Antonio Cavacasillas que se perfilaba entonces como candidato popular a la Alcaldía.

La situación se fue tensando y desembocó en la dimisión de María José Solana el pasado mes de agosto. Fue sustituida por Francisco Javier Pizarro que solo ha durado cuatro meses en el puesto.

El otoño también llegó con problemas en el Ayuntamiento pacense. El alcalde tuvo que cesar a su jefe de prensa, Javier Gragera, después de saber que este periodista usaba un perfil falso en Twitter para atacar a concejales de la oposición, medios de comunicación y colectivos.

El último sobresalto llegó hace un mes. El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, abandonó Ciudadanos para inscribirse en el PP, partido por el que se presentará a la Alcaldía en las próximas elecciones de mayo.