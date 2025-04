El Ayuntamiento de Badajoz cerrará la Alcazaba las noches de los viernes y sábado tras las últimas pintadas

Natalia Reigadas Badajoz Lunes, 14 de febrero 2022 | Actualizado 15/02/2022 07:45h. Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Badajoz cerrará la Alcazaba las noches de los viernes y los sábados tras el último ataque vandálico de este fin de semana cuando han aparecido varias pintadas en el lienzo de muralla. El concejal de Patrimonio, Jaime Mejías, explica que van a contratar personal de la bolsa municipal para que se encargue de cerrar los accesos al monumento estos dos días por semana, que son cuando se concentran los ataques.

El cierre nocturno de la Alcazaba es una reivindicación histórica de los colectivos en defensa del patrimonio. En octubre de 2020 el Ayuntamiento reparó las puertas del recinto árabe, pero finalmente no se llevó a cabo el cierre. El edil responsable explica que no han cerrado el monumento por los problemas que causaba a los obreros que participaban en las obras de rehabilitación del yacimiento. «Pero visto esto, no podemos dejar que dañen el monumento más valioso de la ciudad. Estudiaremos cerrarlos viernes y sábado».

En cuanto al ataque de este fin de semana, el concejal asegura que hay una identificación de los posibles responsables, ya que los observó otro vecino. Con esa información han presentado una denuncia ante la Policía Nacional y «seremos implacables para encontrarlos», ha asegurado Jaime Mejías este lunes. Los responsables de las pintadas en la Alcazaba se enfrentan a una multa que puede oscilar entre 730 y 290.000 euros y a pena de prisión de uno a tres años.

Además de las pintadas, este fin de semana se han celebrado varios botellones en la Alcazaba. La brigada encargada del mantenimiento de monumentos ha llevado a cabo la limpieza de los jardines donde han localizado numerosas botellas y condones, entre otros restos de basura. Estos mismos operarios llevarán a cabo mañana la limpieza de las pintadas. Esperan que la pintura no haya provocado daños graves, ya que se han realizado sobre zonas de la muralla revestidas, no sobre la piedra.

Jaime Mejías también ha destacado que, además del cierre por días, la Alcazaba contará pronto con mayor vigilancia, ya que se instalará una cámara en el Museo Arqueológico dentro del proyecto de videovigilancia que se está llevando a cabo en el Casco Antiguo. En el futuro, además, el edil no descarta colocar más cámaras dentro del monumento para que cubran otras zonas, especialmente el Alpéndiz, donde se centran los botellones y los actos vandálicos.