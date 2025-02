El Ayuntamiento: «La ciudad de Badajoz no puede ser rehén de la Policía Local»

Natalia Reigadas Badajoz Domingo, 28 de enero 2024, 12:27 | Actualizado 19:02h. Comenta Compartir

Chantaje de la Policía Local a la ciudad de Badajoz. El Ayuntamiento de Badajoz señala una protesta encubierta de los agentes municipales detrás de la ausencia de doce efectivos este domingo que ha causado la suspensión de la Vuelta al Baluarte, en la que iban a participar 2.500 personas. «El deporte y la ciudad de Badajoz no pueden ser rehenes de nadie», ha lamentado la portavoz municipal y responsable de Policía Local, Gema Cortés.

Algunos inscritos, de hecho, han corrido por su cuenta las dos vueltas por el centro de la ciudad y parte de ellos han finalizado el recorrido llamando «sinvergüenzas» a los policías que sí han asistido. La carrera improvisada, sin embargo, se ha desarrollado en general con tranquilidad y sin incidentes, aunque los deportistas han tenido que hacerla sin que se cortase el tráfico.

En la salida, en la plaza de la Libertad, la gran asistencia de corredores indignados ha obligado a los cuatro agentes locales que sí han acudido, y a la Policía Nacional, a cortar el tráfico. A esta plaza han acudido la concejal responsable de la Policía Local, Gema Cortés y el delegado de Deportes, Juan Parejo, para explicar la situación. El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, también ha acudido a la zona para hablar con corredores y con los trabajadores de la FMD.

Cortés ha explicado que hasta la noche del sábado el evento estaba garantizado «porque estaban convocados los policías para cubrir la carrera. En concreto 19 debían presentarse este domingo para asistir la seguridad de la Vuelta al Baluarte y 14 han llamado a última hora para decir que no pueden estar.

Se investigará a los policías

«Esto vamos a analizado», ha advertido la edil de Policía Local que ha asegurado que se depurarán responsabilidades si es necesario una vez analizado por qué han faltado a su puesto de trabajo.

La Policía Local de Badajoz reclama una subida salarial desde hace varios años. En la pasada legislatura lograron un acuerdo, pero el resto de trabajadores municipales pidió el mismo aumento de salario y el Ayuntamiento no llevó a cabo la subida pactada con los agentes. Desde entonces, se han suspendido varias pruebas deportivas por falta de efectivos.

Cortés ha asegurado que desde que se incorporó a su Concejalía, en junio, ha negociado con los sindicatos policiales para desatascar la situación y se ha mostrado sorprendida por el conflicto de este domingo asegurando que «están cerca de un acuerdo».

La edil de Policía Local ha asegurado que el Ayuntamiento le ha ofrecido un aumento en el pago de los servicios extraordinarios a los municipales y también cambiar su jornada laboral para cubrir mejor los eventos, pero que no ha habido un acuerdo final.

El miedo ahora, para los ciudadanos, es que este problema se repita y se vean afectados futuros eventos como el Carnaval de Badajoz o la maratón.

«39 años organizando esta carrera y tenemos que lamentar que hoy no pueda salir. No lo puede hacer por falta de efectivos que garanticen la seguridad de los corredores». Así ha anunciado el concejal de Deportes, Juan Parejo, la suspensión de la prueba rodeado de participantes en la salida.

El edil, escoltado por los trabajadores de la Fundación Municipal de Deportes (FMD) ha defendido la labor de estos empleados municipales. «La FMD ha hecho su trabajo desde hace meses, tenía todo preparado. Han dado la cara desde primera hora de la mañana, pero esta misma mañana hemos recibido una llamada de que faltaban efectivos de la policía y no se podía garantizar la seguridad».

Parejo ha insistido en que la FMD ha hecho su trabajo de forma profesional. También ha indicado que «nuestros trabajadores (de la FMD) tienen reivindicaciones, laborales y salariales, que las tienen, pero están aquí dando la cara por los deportistas de Badajoz».

El reproche del responsable de Deportes a la Policía Local no se ha quedado ahí. «Si estáis indignados, imaginaos como estoy yo como concejal de Deportes y que no se pueda celebrar la prueba. Lamento que el deporte se tenga que someter a este tipo de situaciones cuando lo que estamos promoviendo hábitos de vida saludable y que se use de rehén al deporte en esta ciudad, lo lamento profundamente».

Parejo también ha reconocido que este problema no es nuevo y que cada vez que hay una prueba deportiva «me suben las pulsaciones y no por correrla», refiriéndose a la amenaza constante de un plantón de la Policía Local.

«Apelo al sentido común y a la seguridad de todos, se que mucha gente tiene ganas de correr», ha dicho el concejal para solicitar a los presentes que no hiciesen la carrera por su cuenta. No ha tenido éxito y cientos de corredores y unos cuantos patinadores han completado los siete kilómetros sin estar cortado el tráfico.

Han corrido por su cuenta

A pesar de la suspensión de la prueba, algunos deportistas han decidido llevarla a cabo por su cuenta. Los policías presentes han tratado de pararles. «No se le ocurra que es ilegal», han dicho a algunos atletas, pero ha sido en vano porque cientos de ellos han completado los 7 kilómetros alrededor del centro de Badajoz.

Ha habido muy buen ambiente y bromas entre los rebeldes que han corrido tratando de ocupar solo un carril para no molestar a los coches. No ha habido incidentes de tráfico.