El Ayuntamiento celebra unas jornadas de prevención en conductas suicidas

El Ayuntamiento de Badajoz, a través del área de Servicios Sociales, celebra entre hoy y mañana, las I jornadas formativas sobre Prevención, Intervención y ... Postvención en Conductas Suicidas, dirigidas al personal municipal que trabaja en servicios de atención directa a la ciudadanía.

Estas se enmarcan en el I Plan Local para la Prevención de la Conducta Suicida, cuyo objetivo es dotar a los trabajadores municipales de formación y herramientas prácticas para la detección temprana, intervención eficaz y acompañamiento posterior en situaciones de riesgo suicida.

Hoy la formación estará dirigida a Policía Local, Bomberos, Protección Civil y otros servicios de emergencia, mientras que mañana participarán profesionales del Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS), Juventud, FMD, Servicio Médico del ayuntamiento y otros servicios municipales que trabajan con diferentes colectivos de población.

La secretaria general de Igualdad y Conciliación, Ara Sánchez Vera, señaló ayer que la respuesta de las instituciones públicas para erradicar la violencia sexual debe ser «firme» y que esta debe ir acompañada de recursos y de atención para ayudar a las víctimas en su recuperación integral.

Una atención como la que se presta desde comienzos de año en los cuatro Centros de Atención Integral 24 horas a Víctimas de Violencia Sexual.

Desde su puesta en marcha estos centros han atendido un total de 100 casos, de los cuales siguen activos 63, y se han tenido que activar de urgencia en 33 ocasiones, según los datos facilitados por la Junta, con motivo de la inauguración ayer en Badajoz, del IV Congreso de Violencia Sexual en Extremadura.