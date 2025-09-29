El Ayuntamiento de Badajoz invierte 687.000 euros en mejorar las instalaciones de Ifeba

R. H. Lunes, 29 de septiembre 2025, 09:12 Comenta Compartir

La Institución Ferial de Badajoz (Ifeba) ha llevado a cabo durante el año 2025 un plan de mejoras en sus infraestructuras, con una inversión que supera los 687.000 euros, a fin de modernizar y hacer más sostenibles sus instalaciones.

Entre las actuaciones realizadas se encuentra la instalación de placas fotovoltaicas para lograr un ahorro energético, un proyecto enmarcado dentro de EUROBEC Energy en una iniciativa cofinanciada por los fondos europeos FEDER con los que también se han mejorado las instalaciones de La Granadilla, Las Palmeras y San Roque.

Impermeabilización de la cubierta

En la cubierta de la instalación, también se ha realizado una impermeabilización junto a la sustitución de lámina de PVC, una actuación que ha contado con una inversión de 276.000 euros.

Cafetería

En el interior se ha remodelado el espacio de la cafetería con la construcción de una envolvente que aisla, sanitaria y acústicamente, la zona de autoservicio y restaurante, con un falso techo y un cerramiento vertical con vidrio que mejora estéticamente la instalación.

68 árboles más

Cabe señalar que en la explanada se ha llevado a cabo una plantación de arbolado con 68 nuevos ejemplares que mejoran el exterior del recinto, así como se ha procedido a la construcción de nuevos aseos en el Pabellón C, una nave de almacenamiento y nuevas estanterías de paletización. Además, se ha instalado una cubierta de sombra en los graderíos exteriores.

Con estas actuaciones, que suman más de 687.000 euros, la concejala delegada Elena Salgado ha señalado que Ifeba «refuerza su compromiso de ofrecer a expositores y visitantes unas instalaciones más modernas, sostenibles y funcionales», adaptadas a las necesidades de las ferias y eventos de referencia que acoge cada año.