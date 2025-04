El Ayuntamiento de Badajoz considera que las sentencias del Supremo sobre el río no se le pueden aplicar

Las sentencias del Tribunal Supremo contra los ayuntamientos de Salamanca y Málaga para que limpiasen sus ríos «no tienen nada que ver» con la situación ... actual que se da en Badajoz, según el Consistorio pacense. Los responsables municipales insisten en que la competencia sobre la eliminación del nenúfar es sólo de la Confederación Hidrográfica del Guadiana. Acudirán a la reunión convocada para hablar sobre especies invasoras, pero ofrecen su cooperación, no repartir las competencias en ningún caso.

«No tiene nada que ver y ademas las sentencias lo muestran, una habla de limpieza ordinaria y la otra de mantenimiento y adecuación de las zonas urbanas. En este caso es distinto, es luchar contra una invasión de especies exóticas», defendió ayer el alcalde accidental, Carlos Urueña, que ejerce el cargo por ausencia temporal de Ignacio Gragera.

El edil pacense señala además que las sentencias (de los años 2014 y 2017) son anteriores a una instrucción del Ministerio de Medio Ambiente de 2021. En la misma –defiende Urueña– se habla de que los ayuntamientos se coordinen o cooperen «pero deja claro que la competencia es de las confederaciones».

Lo que dice el ministerio

Se trata de la Instrucción del secretario de Medio Ambiente para el desarrollo de actuaciones en materia de especies exótica invasoras y gestión del dominio público hidraúlico. Es una orden enviada por el Ministerio para la Transición Ecológica que establece los protocolos para actuar ante estas plagas. El problema es que tanto el Ayuntamiento como la Confederación defienden que este texto recoge que los otros tienen competencias.

El punto tres de la instrucción dice lo siguiente: «En relación con las especies exóticas invasoras presentes en el dominio público hidráulico que puedan alterar sus condiciones hidromorfológicas (...), las Confederaciones Hidrográficas podrán realizar labores de prevención, contención, control y/o erradicación, con el apoyo de la Dirección General del Agua en caso necesario, con el fin de cumplir lo establecido en la planificación hidrológica, todo ello en coordinación y cooperación con las comunidades autónomas y, en su caso, con las corporaciones locales en el caso de los tramos fluviales urbanos».

Para el Ayuntamiento esto demuestra que es el Estado el principal responsable. «La competencia exclusiva es de la Confederación. Que luego puedan colaborar con otras administraciones, eso es lo que hay que ver, pero esas dos sentencias no tienen nada que ver. Si no, esta instrucción, que es muy posterior, no sería de esta manera», explica el edil de Badajoz.

Urueña añade además que la instrucción distingue especies invasoras que dañan la calidad del agua, como sería el caso del nenúfar, «y en este caso la competencia es de la Confederación» y el resto de especies «que son competencia de la Junta, pero en ningún caso son del Ayuntamiento de Badajoz».

Sin embargo, la Confederación Hidrográfica del Guadiana también enarbola esta misma norma, pero para interpretarla en el sentido de que la responsabilidad está dividida entre distintas instituciones.

El mismo punto de esta instrucción añade, a continuación, que «se podrán suscribir protocolos generales de actuación, convenios u otros instrumentos similares que concreten la voluntad de las administraciones suscriptoras de llevar a cabo determinadas actuaciones con el objetivo común de mitigar o eliminar los efectos perniciosos de las especies exóticas invasoras».

Siguiendo este punto ha elaborado la CHG el protocolo que pide que firmen Ayuntamiento y Junta. El convenio, sin embargo, sí habla explícitamente de competencia del Ayuntamiento, no solo de cooperación.

Carlos Urueña no descarta llegar a un acuerdo, aunque dejando claro qué debe hacer cada administración. «La normativa dice que las otras administraciones pueden colaborar. Nosotros lo tendremos que ver».

El edil pacense pone como ejemplo la limpieza del camalote en Mérida. Asegura que el pasado miércoles no dijo «nada en contra del Ayuntamiento de Mérida. Solo pregunté si ellos habían firmado un convenio para la recogida del camalote y no ha sido así». En concreto el Consistorio de Mérida cedió terrenos, maquinaria y operarios para llevar a cabo estas labores, algo que el de Badajoz no descarta como ayuda. «Y eso ha sido en 2019 así que es reciente y es lo que se hizo».

Urueña cree que el conflicto se ha desatado principalmente por las formas. «Se arregla en una reunión en lugar de tirarnos los trastos por la prensa», se lamenta.

Un año sin hablar

«El problema es que el delegado del Gobierno ha dado una rueda de prensa cuando lo normal hubiese sido que hubiese llamado a la administración local y autonómica y hubiésemos visto el convenio y qué tendría qué hacer cada administración», recrimina el edil pacense. «Algo tan importante no nos podemos enterar por prensa».

En cuanto a que durante un año no haya habido avances a pesar de que tenían el convenio, Urueña asegura que tampoco la CHG ha dado pasos para desbloquear la situación en este tiempo. «Tu me mandas un convenio, pero me tendrás que decir qué tenemos que hacer. Tendrán que llamarnos y explicarnos».

El responsable de Urbanismo en el Consistorio pacense asegura que en este tiempo han tenido reuniones con técnicos de la Confederación Hidrográfica del Guadiana e incluso han hablado ya de cómo tendrían que colaborar si finalmente se drena el río. «Hemos estado viendo parcelas en las que, si sacan los lodos, poder extenderlos y secarlos. Es decir, que hemos estado trabajando de forma normal con ellos, con naturalidad».

El Consistorio, añade Urueña, está dispuesto a acudir a la reunión con el resto de administraciones. «Lo único que estamos diciendo es que nos tendrán que explica que tenemos que hacer nosotros dentro de nuestras competencias. No pedimos otra cosa». «No se habría creado esta bola de nieve si ellos, en lugar de dar la rueda de prensa, nos hubiesen convocado y nos hubiesen informado», concluye.