El Ayuntamiento de Badajoz asegura que habrá autobuses en la feria

Natalia Reigadas Badajoz Jueves, 9 de junio 2022, 13:46

Habrá autobuses en la Feria de San Juan. Así lo asegura el concejal de Transportes, Jesús Coslado, sobre la huelga indefinida que han convocado los trabajadores de Tubasa, la empresa concesionaria del bus urbano. El edil afirma que los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Badajoz ya están trabajando en un informe y que se dará servicios a los ciudadanos para ir al ferial de Caya.

«La ley nos ampara, hay jurisprudencia y tiene que haber autobuses a la feria», asegura Jesús Coslado tras saber que la mediación entre los trabajadores y Tubasa se ha cerrado, por lo que la huelga sigue en pie. Comenzará el 17 de junio, la jornada de inauguración de San Juan, y será de 21.00 a 7.00 horas, afectando al horaria nocturno de la fiesta.

El concejal de Transporte se ha reunido con el responsable de Tubasa, Julián Pocostales, tras saber que la mediación ha terminado sin acuerdo. «Le hemos trasladado a Tubasa la necesidad de seguir negociando», asegura el concejal.

La subida de sueldo

El edil de Transporte asegura que las pretensiones de la plantilla son excesivas. «Tanto el Ayuntamiento como Tubasa entendemos que no cabe lugar. Piden una subida del 2% y a final de año el IPC. Eso es cerca de un aumento del 10%. No conozco a ninguna empresa ni administración pública que tenga un convenio con estas condiciones».

«Una subida así ni Tubasa ni el Ayuntamiento puede asumirla», declara Coslado que pide a ambas partes que lleguen «a un punto de equilibrio». Coslado propone que el aumento sea en torno al 2% para equipararse al crecimiento salarial que han tenido los funcionarios públicos.

En cuanto a la huelga, aunque los servicios sean extraordinarios al ser nocturno y con motivo de la feria, el edil asegura que la empresa tiene que garantizarlos y que incumpliría su contrato sino lo hace. Espera que los servicios jurídicos reflejen esa necesidad en su informe.

Respuesta de Tubasa

Por su parte el responsable de Tubasa, Julián Pocostales, asegura que el aumento que pide la plantilla llevaría a la ruina al servicio. «Nuestro margen es pequeño, no se pueden asumir esos costes».

Pocostales afirma que la empresa concesionaria no puede asumir el aumento de los sueldos sin que los asuma el Ayuntamiento de Badajoz. «Yo no puedo firmar nada que no me reconozca el Ayuntamiento».

Por último el responsable de la empresa afirma que el 65 de los costes de Tubasa son los sueldos de los 130 trabajadores y cualquier cambio en las nóminas supone una desviación de su presupuesto.