La mediación entre Tubasa y sus trabajadores se cierra sin acuerdo y se mantiene la huelga en la feria de Badajoz Los empleados creen que no habrá servicios mínimos al ferial porque no se considera esencial el traslado nocturno

Natalia Reigadas Badajoz Jueves, 9 de junio 2022, 11:21 | Actualizado 11:50h.

La mediación entre Tubasa, empresa concesionaria de los autobuses urbanos, y sus trabajadores se ha cerrado sin acuerdo, por lo que se mantiene la convocatoria de huelga en la Feria de San Juan. No habrá autobuses nocturnos al ferial de Caya desde el 17 de junio, cuando comienzan las fiestas.

Antonio Villalba, presidente del comité de empresa de Tubasa, explica que la empresa no respeta un preacuerdo de mejora salarial que había y que no pueden ceder porque los empleados han perdido poder adquisitivo. «La empresa dice que no puede asumir los costes».

La huelga sería de carácter indefinido y parcial, es decir, los trabajadores pararían de 23.00 a 7.00 horas, eso supone no hacer traslados nocturnos al ferial de Caya. Villalba cree que no habrá servicios mínimos en esas horas. «De noche no son servicios ordinarios, son extraordinarios y no se consideran esenciales», añade.

El conflicto laboral se ha desatado por el convenio colectivo. El de los trabajadores de Tubasa finalizó en 2020, pero empresa y empleados decidieron ampliarlo en 2021 para no negociar en plena pandemia. En 2022 se han retomado las negociaciones. Los conductores de autobús piden un aumento salarial, entre otros motivos, para compensar la subida del IPC. Indican que la plantilla ha perdido poder adquisitivo.

Villalba explica que, una vez presentadas sus peticiones, Tubasa les hizo una oferta que vieron positiva. «Habría un preacuerdo, pero ahora no se mantiene», se lamenta el presidente del comité de empresa. La concesionaria de los autobuses urbanos argumenta que no puede asumir el aumento de costes.

Conflicto con el Ayuntamiento

«Nos dicen que falta algo por aprobar en el Ayuntamiento», aclara el representante de los trabajadores. Sin embargo matiza que no quieren que la respuesta sea municipal. «Nuestra guerra no es con el Ayuntamiento, sino con la empresa que debe cumplir».

Por el momento el conflicto laboral sigue abierto y la huelga en marcha. Tras el fracaso de la mediación quedan menos de 10 días para le feria. «Esperanza siempre hay», explica Villalba.

La edición 2022 de la Feria de San Juan, la primera con toda la programación desde la pandemia, se encuentra con el último de varios obstáculos. El Ayuntamiento de Badajoz ha tenido problemas para contratar la instalación del alumbrado y también de los fuegos artificiales. Hasta el momento ha salvado estos problemas, pero la huelga de autobuses puede complicar la celebración de la fiesta, ya que es un medio de transporte fundamental.