La avenida de Huelva en Badajoz será plataforma única con una inversión de 700.000 euros

El Ayuntamiento de Badajoz destinará 700.000 euros para convertir la avenida de Huelva en plataforma única, con el objetivo de darle ... una «mayor capilaridad» entre la zona de El Corte Inglés y Menacho y que haya una transición «más cómoda» para el peatón, el turista y especialmente para quien vaya a realizar sus compras en ambos espacios comerciales, junto con la renovación de la red de saneamiento y abastecimiento o de sus zonas verdes.

Así lo ha anunciado el alcalde de la ciudad, Ignacio Gragera, quien ha recordado que se trata de un compromiso que tenían con la ciudad desde 2023 y ha detallado que todavía no está hecho el proyecto definitivo, pero que «la idea es no tocar los viales, en el sentido de la capacidad de tráfico que va a soportar la vía», por lo que no se contempla su peatonalización, mientras que las jardineras y el entorno necesitan una remodelación.

De igual modo, van a renovar la red de saneamiento y abastecimiento en una zona en la que «se han vivido grandes averías» y van a intentar solventar, a través de esta obra, «estos problemas a futuro», aunque dicha red está «muy profunda» dificultando su arreglo, de modo que van a aprovechar este proyecto para convertir esta avenida en plataforma única y renovar esos espacios verdes.

Asimismo y aunque está por definir, ha detallado, se busca la ampliación «quizás» y «sobre todo» de la acera junto al Instituto Zurbarán para favorecer el tránsito peatonal desde Santa Marina al Casco Antiguo a través de esta avenida en la que harán «todo» en plataforma única y que estará a la misma cota, y pretenden ampliar la zona peatonal de una de las partes, mientras que el resto se va a mantener.

No obstante, en la zona de la Ronda del Pilar no se actuará al soportar un tráfico «lo suficientemente importante y grande», mientras que preguntado por si se mantendrán los aparcamientos, Gragera ha incidido en que tienen que ver cómo se reordenan, puesto que «en principio no son muchos los que hay» y en un lado «seguro que sí se van a mantener», pero en el otro prefieren ganar espacio, como en el caso del citado instituto.

La «prioridad» es hacer de la avenida de Huelva «una pasarela que enlace de manera mucho más ágil, mucho más bonita, la zona comercial de Menacho y del Casco Antiguo con El Corte Inglés», ha remarcado Gragera.

Pleno extraordinario este lunes

El alcalde de Badajoz ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha hecho balance del curso político, y en la que ha avanzado que este jueves van a convocar un pleno extraordinario que tendrá lugar la próxima semana, en concreto el lunes, al que llevarán tres modificaciones presupuestarias que van a permitir movilizar «prácticamente» 7 millones de euros.

La primera de ellas tiene un importe de 3.089.000 euros, de la mano de algunos proyectos antiguos y ante lo que ha explicado que «como consecuencia de la búsqueda de la financiación de la piscina de la margen derecha» se han dedicado a «buscar» en la contabilidad municipal partidas presupuestarias «pequeñitas» que estuvieran sin uso como consecuencia de bajas de distintas actuaciones.

Una vez han obtenido toda la información y los datos, han conseguido movilizar «ahora» otros 3.089.000 euros que van a ir dirigidos a diferentes proyectos, uno de ellos la plataforma única en la Avenida de Huelva; junto con la renovación de aceras en diferentes zonas por 750.000 euros; y los 650.000 euros anunciados este miércoles para las obras de urbanización en un solar en Valdebótoa para, posteriormente, construir hasta 33 viviendas en régimen de VPO.

También se va a financiar con fondos propios la construcción de otras cuatro viviendas en El Campillo con un importe de 400.000 euros; y van a dedicar otros 400.000 euros a regenerar los espacios verdes de la zona de exclusión de la riada, en el entorno de José María Giles Ontiveros y en la entrada de la BA-20 por Madrid, a izquierda y a derecha, y en aras de mejorar y embellecer este espacio y ampliar la zona de exclusión de los parques del Rivillas y Calamón.

De igual modo, van a cofinanciar un segundo Punto Limpio en Badajoz, en la margen izquierda en la Carretera de Madrid por 189.000 euros, para que los vecinos de la ciudad no tengan que desplazarse al único existente hasta la fecha, gracias a una subvención de la Junta de Extremadura a la que concurren.

En segundo lugar se ha referido a otros 3 millones de euros y a la liquidación extraordinaria del año 2023 del Gobierno de España, que van a utilizar para pagar «como siempre» los déficits que corresponden a las concesionarias, en este caso para Tubasa o para Acuaes, a tenor de lo cual ha recordado que están financiando el anillo exterior o la red exterior de abastecimiento con un préstamo a 20 o 25 años y todos los años tienen que hacer frente a ese dinero.

Asimismo, van a financiar proyectos estratégicos de mapas de saneamiento y abastecimiento de la ciudad, «mejoras que son obligadas por reales decretos» y que, con un importe de aproximadamente 480.000 euros más IVA, van a acometer durante los años 2025 y 2026.

También y además de otros 528.000 euros con cargo a esa liquidación, a través de una modificación presupuestaria con recursos ordinarios van a dotar a las pedanías de 528.000 euros más para una serie de proyectos, de manera tal que, antes del final de año, se hayan invertido en los poblados por parte del ayuntamiento 1,5 millones.

Por otro lado y preguntado por la piscina de Gévora, el primer edil ha confiado que en el mes de septiembre puedan sacarla a licitación y que «de hecho» este jueves se ha hecho la última actualización, respecto a lo cual ha precisado que se hará en una parcela junto al campo de fútbol, y que se ha hecho «un esbozo» de lo que se quiere hacer, como es una piscina funcional cuyos edificios, entre vestuarios, salas o almacenes, se utilicen también de manera conjunta con dicho campo, de modo que será un centro deportivo con ambas instalaciones.