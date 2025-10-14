Avanza la instalación del encendido navideño de Badajoz, que se iluminará el 28 de noviembre La empresa Ximenez inició a mediados de septiembre los trabajos que ya permiten ver los elementos decorativos en la Puerta de Palmas, el Casco Antiguo o San Fernando

Ángela Murillo Martes, 14 de octubre 2025, 13:09 | Actualizado 13:57h. Comenta Compartir

Hace bastantes días y con temperaturas de 30 grados, los pacenses se han percatado de cómo serán este año algunas luces de Navidad en Badajoz. La empresa cordobesa Ximenez, con sede en Puente Genil, inició los trabajos previos a mediados de septiembre, con la puesta de cables y alambres, aún en verano. Precisan desde la compañía que el plan de trabajo suele comenzar desde las calles más alejadas del centro hasta ir avanzando hacia el corazón de la ciudad, donde ya se actúa.

Ahora los operarios proceden a la colocación de los motivos decorativos que iluminarán las celebraciones navideñas en la capital pacense en distintos puntos. Tras colocar paneles decorativos en la barriada de San Fernando, con luces que ya pueden verse en el parque, en los últimos días se ha procedido a la instalación de un nacimiento en la Puerta de Palmas y bolas navideñas en la avenida Juan Carlos I. También están decoradas las calles San Juan, Prim u Obispo San Juan de Ribera. En estos puntos tan céntricos ya se han desvelado qué diseños iluminarán la Navidad de 2025.

Ver 17 fotos Panel de luces led colocado ya en la Puerta de Palmas. Ángel Márquez

Día del encendido oficial

Como en ediciones anteriores, el encendido oficial tendrá lugar el último viernes de noviembre, es decir, el día 28, confirma el Consistorio. En años anteriores, el primer día que el alumbrado especial comienza a brillar coincide con la apertura del mercado del Paseo de San Francisco.

Ximenez tiene adjudicado el contrato de suministro, alquiler, montaje y desmontaje de este alumbrado extraordinario de la Navidad de Badajoz hasta 2026. Una licitación de cuatro años que comenzó en 2023.

Ampliar Luces navideñas en la avenida Juan Carlos I. Ángel Márquez

La misma empresa que Vigo

Hay que recordar que esta empresa es la misma que realiza el famoso despliegue navideño de Vigo, uno de los más espectaculares del país que ha supuesto un auténtico revulsivo turístico y económico para esta ciudad gallega, y del que hace gala su alcalde, Abel Caballero.

Temas

Navidad

Badajoz