Subida a la torre de la Catedral: una visita nocturna al cielo de Badajoz

Ver el 'skyline' nocturno de Badajoz desde uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad, la Torre de la Catedral. Esa es la experiencia ... que ofrece el Museo de la Catedral de Badajoz.

Este año, los visitantes podrán acceder a la torre en la noche del próximo sábado, 23 de agosto. Es la segunda vez que se organiza la visita denominada 'A 41 metros de altura'. La primera tuvo lugar el pasado sábado 2 de agosto, y que tuvo una gran acogida entre los pacenses.

En esta actividad se resaltará la figura de Gaspar Méndez, maestro constructor del siglo XVI que tuvo gran importancia en la construcción de la torre catedralicia y otras zonas de gran relevancia de la seo.

Desde la apertura de la torre a los curiosos en el año 2023, ha contado con innumerables visitantes. Lo que hace esta visita realmente especial es la posibilidad de subir de noche a ver las vistas de Badajoz y Portugal desde 41 metros de altura.

El pasado 2 de agosto, 36 personas disfrutaron de los entresijos de la Catedral de Badajoz. Para mayor comodidad, en aquella ocasión se organizó la subida dividiendo a los visitantes en tres grupos, de forma que cada uno visitaba una parte del edificio y así iba rotando para completar la visita.

De esta manera, los visitantes conocerán la historia de la lámpara de la Catedral, la antigua Capilla del Sagrario con la puerta de San Blas, realizada por Gaspar Méndez, el Baptisterio y la gran Torre.

Debido al aforo limitado de esta última, en el 'tubo' previo a la subida hay un semáforo que indica si está libre y se puede subir a contemplar las maravillosas vistas de la ciudad de Badajoz. Está previsto que las 21.30 horas se abrirá la Puerta del Cordero, situada enfrente de la estatua de Luis de Morales.

Los interesados deberán sacar la entrada (cuesta diez euros) antes de las 22.00 horas, donde las puertas de la Catedral quedarán cerradas y se procederá a realizar la visita por su interior. No hay límite de plazas, por lo que toda persona puede acceder abonando el precio de la tarifa.

Campanario a cielo abierto

Diseñada en 1542 por Gaspar Méndez, la torre de la Catedral de San Juan Bautista de Badajoz tiene 41 metros de altura y 11 de anchura y cuenta con una característica especial: es el único campanario de España a cielo abierto. El resto de los que hay en el país cuentan con un techado, pero el caso de la catedral pacense es inédito a nivel nacional.

Desde su construcción ha tenido diferentes funciones claves, como anunciar celebraciones, convocar a la ciudad o comunicar sucesos relevantes. El reloj fue añadido en el año 1715 para mejorar su operatividad. En la noche del sábado 23 de agosto podrás disfrutar de uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad y de unas vistas espectaculares desde la altura.