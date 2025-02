Aspolobba denuncia que Badajoz no tenía grúa este viernes noche El sindicato policial indica que, sin este servicio, no se pueden hacer controles en conductores para ver, por ejemplo, si los motoristas llevan el casco puesto

Rocío Romero Badajoz Sábado, 14 de enero 2023, 14:30

El sindicato policial Aspolobba denuncia que la Policía Local de Badajoz no contaba con el servicio de grúa esta pasada madrugada, cuando se ha producido el accidente mortal de un motorista de 28 años en la avenida de Elvas.

El portavoz del sindicato, Manuel Manzano, indica que la grúa que intervino en el siniestro correspondía al turno de mañana y advierte que sin grúas los agentes no pueden realizar controles nocturnos. Entre ellos, para asegurar que los conductores llevan el cinturón de seguridad puesto o el casco.

Las causas del suceso se encuentran en investigación. Pero, según ha trascendido, el motorista no llevaba puesto este último dispositivo de seguridad. Además, el accidente ha tenido lugar cerca de una zona de marcha nocturna, como es la urbanización Guadiana, y un lugar donde podría haberse ubicado un control policial para vigilar a los conductores.

Manzano considera que el gobierno local de Badajoz está «dejando morir al servicio de grúa para privatizarlo una vez pasen las elecciones de mayo».

Más agentes

Desde el sindicato reconocen que este viernes por la noche había más agentes de Policía Local que otras madrugadas, con dos coches patrulla y el grupo especial Giapol, pero aún así reclama al Ayuntamiento que refuerce la plantilla para que se puedan realizar labores de prevención y seguridad con el objetivo de reducir siniestros como el que ha costado la vida del joven.

Manzano señala que los responsables del cuerpo municipal no están convocando servicios extraordinarios de los agentes. Se refiere a los incluidos dentro del salario anual y no los voluntarios que se pagan como extra. Y que esto provoca que Badajoz no cuente con todos los policías que puede en noches con afluencia de gente joven en las calles. Entre ellas, las de los fines de semana.

Desde Aspolobba inciden en que «la seguridad y la prevención deben estar por encima de todo», pero cree que la dirección del cuerpo reserva esos turnos para las fiestas más destacadas, como los Carnavales con «un objetivo electoral».

Cada agente cuenta cinco servicios extraordinarios en su nómina anual, por lo que no cobra un extra por ese turno. Mientras cuenten con esas horas sin realizar, el Ayuntamiento el Ayuntamiento no tienen que acudir a una bolsa de refuerzo voluntario que quedó vacía el año pasado a raíz de las reclamaciones de los agentes. Lo hicieron para denunciar que el Ayuntamiento no paga en su momento las horas extras que prestan.

Al no agotar esos turnos incluidos en la nómina, los agentes de Policía Local tendrán más servicios disponibles para días más complicados desde el punto de vista de la seguridad, como Carnavales o Feria.

A pesar de ello, el sindicato señala que «la seguridad no se puede dejar» y que es necesario aumentar los agentes en las calles los fines de semana para aumentar la prevención y evitar accidentes como el de esta madrugada de viernes.

El sindicato pide al alcalde, Ignacio Gragera, que reconsidere esta petición. El alcalde dirige directamente la Policía Local, ya que no tiene a ningún concejal al frente de la delegación tras cesar este verano a la ex edil del PP María José Solana en respuesta a que ese partido dejó en papel mojado un acuerdo para la subida salarial de los agentes. Una vez pasado de Cs al PP hace un mes, el alcalde mantiene la decisión de no delegar en ningún concejal, ni de su partido actual ni del anterior, el mando político de este cuerpo.