La Asociación Migas Solidarias sirve más de 2.500 raciones para ayudar al Banco de Alimentos de Badajoz

Setenta litros de aceite de oliva, 20 kilos de chorizo y salchichón ibérico, dos jamones ibéricos, ajo, pimiento rojo, agua, sal y 650 kilos de pan migado. Esos han sido los ingredientes que ha utilizado este sábado la Asociación Cultural Migas Extremeñas Solidarias para servir ... 3.000 raciones de este plato extremeño a los pacenses que se han acercado a San Francisco para colaborar con una actividad que tiene como objetivo ayudar al Banco de Alimentos de Badajoz.

«El año pasado logramos reunir 7.000 euros contando con la fila cero y este año nos gustaría superar esa cantidad», ha explicado Javi García, el cocinero que ha dirigido al equipo de voluntarios que han preparado las migas.

Todos ellos se han situado en la plataforma del templete de la música del paseo de San Francisco, donde han colocado varios hornillos que no han parado de calentar pan durante toda la mañana. «También hemos preparado migas para las personas celíacas, eso se cocina aparte para que no haya contaminación», ha explicado el chef.

De los eficaces movimientos del equipo de cocina ha ido informando durante toda la mañana Marisol Torres, la funcionara de la Concejalía de Juventud que por segundo año, de forma voluntaria, ha asumido el papel de 'speaker' y dinamizadora. «El año pasado me llamó Pepe Alba, que es amigo de los scout desde los once años, para invitarme a colaborar y este año he vuelto: aquí me lo paso bomba», decía ilusionada.

Su primera entrevista en directo la realizó justo a primera hora y tuvo como protagonista al alcalde de la ciudad, Ignacio Gragera, con quién bromeó sobre el color del pelo de ambos. «Yo antes era la pelirroja más famosa de Badajoz, ahora el pelirrojo famoso es él. Han venido muchos miembros de la corporación para unirse a esta actividad», añadía.

La actividad ha contado con la participación de un importante equipo de voluntarios. C. MORENO

Feliz con la respuesta de la ciudad, el alcalde destacaba lo importante que es para él «saber que hay muchas personas que ayudan a quienes más lo necesitan aglutinando a particulares y empresas para hacer realidad las migas solidarias».

Las siempre divertidas explicaciones de Marisol Torres, amplificadas por el sistema de megafonía instalado en la plaza, han permitido conocer el nombre de las empresas colaboradoras, un largo listado en el que figuraban tres panaderías.

A ellos se han unido varias agrupaciones culturales, como la comparsa Batala Badajoz y su espectacular percusión, la Escuela de Baile de Rocío Guisado y el grupo de música Badafolk.

También se ha hecho notar la presencia de los grupos scout de Badajoz, que han hecho de las migas en una actividad formativa más. «Nosotros nos dedicamos a enseñar, y una de las cosas que trabajamos es la solidaridad y la ayuda a los demás. Venir a las migas solidarias para ayudar al Banco de Alimentos nos permite cultivar estos valores» , ha indicado Manuel Díaz, uno de los 'scouters' del Grupo Marwan.

«Para nosotros es un día muy importante porque conseguimos llegar a muchas personas de Badajoz y de los alrededores que se unen a esta actividad solidaria», aportaba Cristina Herrera, presidenta del Banco de Alimentos en Badajoz.

Junto a ella se encontraba Carmela de Lope, la gerente de esta fundación. «Actualmente estamos ayudando a 12.500 personas, pero cada vez nos cuesta más. Los alimentos se han encarecido mucho y este año la gran recogida no ha sido tan exitosa como otros años porque todo cuesta más. Por eso es tan importante una actividad como la de hoy».

La respuesta a la invitación ha sido masiva y en torno a las 11.00 de la mañana la cola llegaba a la puerta de Correos. «Nosotros solemos venir todos los años. Somos vecinos de la calle Santo Domingo y sabemos que es una forma de ayudar a las personas que lo necesitan. Además, las migas están buenísimas», coincidían Mercedes Vallejo y Luis Aguilar, a quienes les costó terminar el generoso plato que les habían servido.

«Cuesta mucho organizar todo esto, pero merece la pena ver la respuesta y saber que estamos echando una mano», añadía Carlos Luengo, uno de los componentes de la Asociación Cultural Migas Extremeñas Solidarias, que este año ha puesto el plato de migas, acompañado de un café, un batido o un zumo, al precio de 3 euros.

Minutos antes de las dos de la tarde, Javi García y su equipo vaciaban las últimas bolsas de pan migado en los enormes peroles que a esa hora seguían calentando un plato que también se servía en 'tápers' a las personas que deseaban consumir las migas en casa.