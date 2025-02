Farmacéutica de las Vaguadas desde 1992, María Jesús Salvatierra será la concejala número tres de Vox a partir de mañana, cuando tome posesión en el pleno. Casada y con dos hijos, en esta entrevista habla de aquellas cosas que le gustaría cambiar de la ciudad ... y de ideología.

–Usted tiene la vida encaminada, con una farmacia, ¿por qué se mete en política?

–Siempre fui votante del PP hasta que dejé de votarle con Rajoy y me afilié a Vox en 2018. La verdad es que las ideas de Vox, sobre todo la defensa de la vida, me importan mucho. A veces una se cansa de criticar desde el sofá y de tener la sensación de estar en la postura cómoda. Es muy fácil criticar si no te mojas. Así que empecé a colaborar con el grupo de trabajo de Vox y ha sido un devenir. No es que yo dijera 'quiero ser concejal', sino que empecé a trabajar y ha salido así.

–Entra por Javier Liso, que tuvo que dimitir por violencia de género en febrero. ¿Cómo lo ve?

–Puedo opinar de la violencia de género, pero no del caso de Javier porque está cerrado y no tengo nada que decir. De la violencia de género, en mi partido pensamos que hay una violencia intrafamiliar muy importante. Este es un problema que hay que atajar desde los cimientos. No hay una bajada en las cifras por violencia contra la mujer y esto tiene que cambiar con una política diferente a la que se viene haciendo hasta ahora. Está claro que se queda corto.

–Antes decía que se afilió a Vox por la defensa de la vida, ¿está en contra del aborto?

–El aborto es un problema que existe y hay que darle solución. Pero yo no creo que el aborto pueda convertirse nunca en un derecho. El derecho es a la vida. Y hay que luchar porque las mujeres sean madres si quieren ser madres.

–¿Fomentando las adopciones?

–Sí. Y proporcionando ayudas, que habrá mujeres que necesitan un amparo de ayuda psicológica y económica para que puedan decidir en libertad qué quieren hacer. A veces las presiones pueden ser tan grandes que no ven otra solución. Y debe haber otras soluciones.

–¿Qué le gustaría hacer en el Ayuntamiento?

–Veo que hay muchos agujeros en el pavimento, como los provocadas por los árboles. Hay que presionar al Ayuntamiento para que arregle y supervise de forma constante todas las infraestructuras. Y queda mucho por hacer en el Casco Antiguo, cuando es un imán turístico fundamental. Me encantaría que el Ayuntamiento fomentara que los jóvenes se quedaran y emprendieran en la ciudad. Hay muchos locales vacíos y el Ayuntamiento podría promover iniciativas para que emprendan en casa.

–¿Cómo se podría hacer?

–Hay ayuntamientos que financian las cuotas a la seguridad social de un empleado varios meses.

–Nació en Sevilla y lleva 38 años en la ciudad, ¿qué sensación tiene cuando anda por Badajoz?

–La ciudad ha avanzado muchísimo. No tiene nada que ver con la ciudad que yo conocí, que era un pueblo grande. Badajoz es ahora una ciudad-ciudad. Tiene carencias, pero también muchas cosas buenas.

–¿Cuáles?

–Los pacenses son gente amable, acogedora, sincera y pacífica. Creo que teniendo esa población, se pueden hacer muchas cosas buenas en la ciudad.

–¿Qué le falta a Badajoz para dar el salto definitivo?

–Darle un buen impulso turístico a Badajoz es una asignatura pendiente. Se han conformado con Los Palomos y el Carnaval, pero hay que luchar por un turismo de calidad que no consista solo en pasar el día. Sino que conozcan la ciudad, que tiene mucha historia.

–El comercio local atraviesa problemas. ¿Qué se puede hacer para mejorarlo?

–Lo primero que hay que hacer es aumentar la seguridad. Los comerciantes del centro tienen protestas por hurtos cometidos por personas reincidentes, pero ni la Policía ni los comerciantes pueden hacer nada.

–¿Qué cambiaría?

–Me preocupa mucho la gente mayor. Las ayudas domiciliarias se quedan cortas y no llegan a todos. Ahora que nos preocupamos tanto por las mascotas, que está bien porque son seres vivos, deberíamos pensar más en los mayores.

–Vox tiene tres concejales en el Ayuntamiento, pero se le oye poco.

–No hay que olvidar que el PP tiene mayoría absoluta y prometer soluciones con mayúsculas no podemos prometer. Pero sí podemos prometer trabajo, coherencia y compromiso. ¿Se nos oye poco? Los medios no nos prestan demasiado atención (se ríe).