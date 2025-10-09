HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El arzobispo de Mérida Badajoz, José Rodríguez Carballo, en su encuentro con el Papa Papa León XIV en el Vaticano. HOY
Iglesia católica

El arzobispo de Mérida-Badajoz invita a León XIV a visitar Extremadura en su viaje al Vaticano

Monseñor Rodríguez Carballo se encuentra en Roma participando, como franciscano, en el Jubileo de la Vida Consagrada

R. H.

Jueves, 9 de octubre 2025, 13:40

El arzobispo de Mérida-Badajoz, José Rodríguez Carballo, ha renovado la invitación al Papa León XIV a visitar Extremadura durante el breve saludo que han mantenido este miércoles en la plaza de San Pedro del Vaticano.

Un encuentro que ha tenido lugar tras la audiencia general que el Santo Padre realiza cada miércoles, donde el arzobispo afirma «haber experimentado la cercanía del Santo Padre», también con la archidiócesis, a la que envía «bendiciones».

Según explica la archidiócesis en una nota, Rodríguez Carballo se encuentra estos días en Roma participando, como franciscano, en el Jubileo de la Vida Consagrada que se desarrolla hasta mañana jueves 9 de octubre, cuando participarán en la Santa Misa presidida por el Santo Padre en la plaza de San Pedro.

