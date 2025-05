Un apretón de manos para sellar el consenso que despierta Gragera como candidato del PP

La presentación de Ignacio Gragera como candidato popular a la alcaldía de Badajoz se realizó un día extraño. De forma sorpresiva la apuesta por Ignacio ... Gragera fue dada a conocer el martes por el líder nacional Alberto Núñez Feijóo, justo cuando la mitad de los extremeños se subían a las terrazas de sus casas para evitar que las inundaciones se los llevaran por delante.

En otras circunstancias María Guardiola hubiese dedicado todo el día a visitar los pueblos afectados, pero en esta ocasión quiso reservar las primeras horas del día para comparecer a las 11.30 de la mañana en Badajoz junto a Ignacio Gragera, quien la acompañó horas después a Gévora, una de las localidades más azotadas por la riada. «Desde el inicio he dicho que no voy a tocar aquello que funciona y eso es perfectamente aplicable a la ciudad de Badajoz, por eso vamos a apostar por esa alianza que consolide un buen proyecto político que está dando una buena respuesta a los pacenses».

Guardiola dejó claro que por encima de las siglas está la necesidad de contar con un candidato con posibilidades de éxito, una cualidad que ve en Gragera. «Agradezco el ejemplo de generosidad que han dado ambos», dijo refiriéndose a Gragera y a Cavacasillas.

A partir de ahora Ignacio Gragera seguirá siendo alcalde en Badajoz, ahora como concejal de no adscrito a ningún partido, y también aspirará a repetir en el cargo bajo las siglas del Partido Popular.

Cavacasillas, por su parte, sigue siendo el presidente local del Partido Popular y apoyará al candidato que ocupará la posición en la que muchos militantes populares de Badajoz veían al propio Cavacasillas antes de que en los últimos días de octubre se suspendiera 'in extremis' la presentación de la nueva estructura local del Partido Popular, un acto en el que se supone que el coordinador local iba a ser encumbrado como candidato del PP al consistorio pacense.

Cavacasillas dijo ayer que para él ha sido un regalo tener la oportunidad de pertenecer al Partido Popular desde los tiempos de Miguel Celdrán. Agradeció igualmente haber podido llevar durante esta legislatura la Concejalía de Cultura, en un inicio, y las delegaciones de Servicios Sociales, Mayores, Mujer, Protección Civil y Cooperación al Desarrollo, después. «He tenido el regalo de ser el coordinador local, el primer teniente de alcalde y el portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento».

«Espero haberlo hecho de la mejor manera posible, me siento un privilegiado», añadió quien seguirá dirigiendo el PP local pero no encabezará al partido en las elecciones. Y a renglón seguido añadió una reflexión más: si no tuviese hipoteca y una familia no cobraría por realizar la función política que tiene encomendada como concejal.

Manos unidas

Del consenso que provoca la apuesta por Gragera habla la foto que se hicieron los tres intervinientes y el presidente provincial del PP, Antonio Naharro. Todos unieron sus manos para simbolizar una alianza que, según anuncian, conducirá al Partido Popular a la alcaldía de Badajoz, esta vez de la mano de Ignacio Gragera con siglas populares.

Atrás quedará entonces una legislatura en la que el candidato popular, Francisco Javier Fragoso, después de perder las elecciones a manos del socialista Ricardo Cabezas, decidió seguir dos años más en el poder cediendo los dos últimos años de legislatura al candidato de Ciudadanos, un político que tres años y medio después ingresa en el PP por la puerta grande.