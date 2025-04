La apertura del juzgado obliga al centro comercial de Ronda Norte a restringir el aparcamiento

El centro comercial de la Ronda Norte ha decidido colocar una barrera en sus dos accesos para facilitar las compras a sus clientes. Con esta ... medida intenta desanimar a las personas que desde que entraron en funcionamiento los nuevos juzgados han elegido este aparcamiento privado para dejar sus vehículos.

«Al principio ocasionará un poco de trastorno a nuestros clientes, porque el aparcamiento siempre ha estado abierto, pero no puede ser que venga un cliente a comprar y se tenga que ir porque no hay espacio para dejar el coche», explica Jorge Navarro, gerente de esta zona comercial en la que funcionan Mercadona, Sprinter, Cash al Corte, Aurgi, Lidl, Jysk, Kiabi y una cafetería.

El parque comercial de la Ronda Norte abrió en 2011 sobre una superficie de 19.000 metros cuadrados y cuenta con 340 plazas de estacionamiento, cifra suficiente para acoger a los clientes de esos ocho establecimientos.

Pero la reciente apertura de los nuevos juzgados ha provocado un problema de sobreocupación que dificulta el estacionamiento en ese recinto interior los días de diario en horario de mañana.

Ese es el motivo por el que la propiedad ha decidido colocar barreras en los dos accesos existentes y cámaras de lectura de matrículas. A ello se unirán dos columnas de pago: una irá situada junto al supermercado Mercadona y la otra junto a Lidl, en lugares próximos a los accesos.

Será en esos puntos donde las personas que hayan realizado compras en el parque comercial tendrán que situar el tíquet para que la barrera se abra.

En esas columnas de pago también podrán abonar el importe del estacionamiento las personas que no hayan realizado ninguna compra. «Nuestra intención es que el coste sea bastante económico, pero con esta decisión queremos disuadir a quienes utilizan esta zona solo como aparcamiento».

De la instalación de las barreras y de las torres de pago se está encargando la empresa Came Parkare, especializada en este tipo de dispositivos. En Badajoz son conocidos porque fue la firma que se encargó inicialmente de este sistema en el parking de Menacho, del que fueron responsables hasta hace tres años.

También instaló el sistema en el Hotel Gran Casino de Extremadura y ahora tiene loa misión de poner en funcionamiento el aparcamiento del parque comercial de la Ronda Norte, un recinto en el que desde hace semanas resulta complicado encontrar estacionamiento entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde.

«Me ha costado trabajo aparcar y ahora que he vuelto para coger el coche resulta que me lo han rozado», se quejaba Luisa Benítez, una clienta de Mercadona que se vio obligada a estacionar este lunes por la mañana en un hueco pequeño porque no había otro espacio libre. «Me fui pensando que me iba a rozar el coche de al lado cuando saliera. Lo pensé y al final ha sido así, no debí dejarlo aquí».

Luisa reconocía que en las últimas semanas se ha complicado aparcar en el parque comercial. «Pero no encontré otro lugar, incluso había coches en doble fila cuando he dejado el mío».

Eduardo Rodríguez Pastor, abogado en Badajoz, coincidía en que el estacionamiento comienza a cotizarse caro en la Ronda Norte. «Cuando llegué a las 9.45 de la mañana había bastante sitio, pero ahora mismo está todo ocupado. Fuera del parque comercial ya no hay quien aparque».

En su caso, optó por el parque comercial por su proximidad a los juzgados. «Yo tengo mi despacho en la calle Zurbarán pero tengo que desplazarme aquí con frecuencia, debería haber más líneas de autobuses que nos trajeran a los juzgados».