Amazon no abrirá su centro logístico en La Muela y alquilará la nave

Amazon da marcha atrás en otro de sus planes de expansión logística en España. Después de levantar una nave de 36.000 metros cuadrados en ... la localidad zaragozana de La Muela, la multinacional ha decidido no abrir las instalaciones, que ya estaban completamente equipadas. A partir de ahora todo ese espacio se destinará a alquiler.

En un escenario de incertidumbre económica, el gigante de las ventas online justifica este volantazo en sus planes por los cambios en «sus previsiones de negocio», informa el diario Heraldo de Aragón. Esta decisión de aparcar el centro ideado para recibir, clasificar y entregar pedidos, y donde preveía crear hasta 1.500 puestos de trabajo, ha causado sorpresa en la comunidad autónoma.

A principios de octubre, un jarro de agua fría similar cayó sobre la plataforma logística de Badajoz, aunque por ahora no se habla de un cambio de uso. Amazon confirmaba entonces que, de momento, no iba a abrir la nave construida junto a la carretera de Campomayor. La multinacional evitó dar plazos para su apertura, pero la Junta de Extremadura desveló que no será antes de dos años.

«Las previsiones de desarrollo económico eran más positivas», reconocieron desde Amazon para explicar el principal motivo que llevó a la compañía a retrasar la apertura de su centro logístico en Badajoz, con 59.124,77 metros cuadrados edificados sobre una parcela de 159.500.

Las instalaciones pacenses, adecuadas en su interior con equipamiento tecnológico, cuentan con vigilancia las 24 horas del día.

Empleos en el aire

Amazon proyectaba crear entre 800 empleos en sus inicios y 2.000 personas cuando el proyecto estuviera a pleno rendimiento. Sin embargo, todos puestos de trabajo quedaron en el aire con la paralización. En cuanto a la inversión en la capital pacense, el gasto del gigante que dirige Jeff Bezos alcanzó los 41,7 millones de euros en su único centro proyectado en Extremadura.

No todos los desarrollos logísticos de la compañía han sufrido reveses de este tipo en el último año. En mayo, Amazon puso en marcha una planta robotizada en el Far d'Empordà (Girona), el segundo en Cataluña de entre los catalogados como de primera milla. La iversión alcanzó los 200 millones de euros.

En Málaga también siguen adelante los planes para crear otro centro de distribución. Hace unas semanas el Ayuntamiento malagueño dio luz verde al proyecto de urbanización de una parte de los terrenos de Intelhorce para implantar una gran planta de la multinacional.