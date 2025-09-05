Aparcar en Menacho y San Atón será más barato para atraer clientes al centro

La dificultad de aparcar en el centro de Badajoz es una de las quejas más repetidas por los vecinos. Un acuerdo entre el ... Ayuntamiento y Telpark permitirá que sea más barato dejar el coche en los parking de San Atón y Menacho. El objetivo es atraer visitantes al centro para incentivar las compras del comercio.

La iniciativa ha sido anunciada por la Concejalía de Comercio. No es la primera vez que el Consistorio firma un acuerdo con los aparcamientos para ofrecer tarifas reducidas. En este caso habrá un precio reducido durante gran parte de septiembre y bonos que se podrán comprar y gastar los próximos dos años.

La oferta es aparcar en estos espacios del centro por 2,19 euros durante 12 horas. Será desde este lunes 8 de septiembre hasta el 30 de este mismo mes.

Además se podrán comprar bonos, según detalla comercio, sin franjas horarias delimitadas y todos los días del año, incluido los festivos. «¡Ven a comprar, comer o tomar algo sin preocuparte por el coche!», es el lema de la concejalía para incentivar esta iniciativa.

Para conseguir esta oferta los interesados deben descargarse en sus teléfonos móviles la aplicación de la empresa Telpark y adquirir los bonos llamados 'Multi pass'. Podrán comprar paquetes de cinco, diez o veinte que les permitirá tener tarifa reducida las jornadas, cuando elijan, durante los próximos dos años.

El nuevo bono 'Multi Pass' estará vinculado a la matrícula del vehículo, facilitando el acceso y la salida mediante un sistema de lectura digital sin necesidad de obtener ticket físico.

La iniciativa ha sido impulsada por el concejal de Comercio, Eladio Buzo, y el presidente de la Asociación de Comerciantes de Menacho y calles Adyacente, Félix Retamar.

El responsable de la Dirección Sur de Telpark, José María Fayos, subrayó que este modelo agiliza la experiencia de los usuarios y refuerza la apuesta conjunta de la empresa y el Consistorio por favorecer la actividad económica en el centro. El Ayuntamiento, por su parte, destaca que la medida «persigue mejorar la accesibilidad al área comercial y hostelera de la ciudad, a la vez que contribuye a reducir las emisiones contaminantes derivadas de la búsqueda de estacionamiento en superficie, consolidando así un entorno urbano más atractivo y sostenible».

Iniciativas anteriores

Las anteriores iniciativas de este tipo funcionaron bien con muchos usuarios comprando bonos. Por ejemplo en 2024 el Centro Comercial Abierto Menacho y la Asociación de Empresarios del Casco Antiguo también llegaron a un acuerdo con la empresa Telpark con el fin de facilitar el aparcamiento. Se pudo aparcar en Menacho con una tarifa especial de 1,5 euros durante 12 horas y hubo muchos demandantes.

En los últimos años el centro de Badajoz ha perdido muchas plazas de aparcamiento por la creación del corredor verde de la calle Stadium, la urbanización de la zona del Campillo o la extensión de la plataforma única en espacios como Juan Carlos I o San Andrés. Muchos comerciantes y hosteleros han denunciado que este fenómeno ha reducido la afluencia de clientes en la zona histórica.

El Consistorio tiene pendiente la apertura de un nuevo parking subterráneo en el centro, estará entre la puerta de Palmas y la rotonda de los Poetas. Sin embargo, por el momento, no hay fecha para su apertura porque los responsables municipales sacaron a concurso la construcción de esta infraestructura y el contrato quedó desierto. Anunciaron que volverán a intentarlo y que no se renuncia al proyecto.

Paralelamente a esta iniciativa respecto al aparcamiento, el Ayuntamiento pacense ha organizado una serie de actividades en Menacho, San Roque y el Casco Antiguo con la intención de que los vecinos realicen las compras típicas de la llamada 'vuelta al cole' en el comercio de proximidad.

El proyecto se desarrollará los días 12 y 13 de septiembre, es decir, el viernes y el sábado inmediatamente después del arranque de las clases en colegio e institutos. Habrá juegos de mesa, magia y gymkanas dirigidas a niños de ocho a 16 años en el entorno de los tres centros comerciales abiertos que tiene la ciudad.

El programa de eventos arrancará el viernes 12 de septiembre a las 17.30 horas en el paseo de San Francisco con un campeonato de juegos de mesa. La inscripción es gratuita, se puede hacer on line en la web municipal 'Badajoz, ciudad de compras'. Los interesados también se pueden apuntar media hora antes del arranque de forma presencial.

El sábado 13 de 11.00 a 14.00 horas habrá otra sesión del campeonato de juegos de mesa, en este caso en San Roque, en el parque infantil del barco pirata, frente al centro de salud del barrio.

En San Roque, además, se celebrará una gymkana infantil el viernes de 18.00 a 20.30 horas en este mismo espacio. Será un recorrido por comercios de la zona con premios para los equipos vencedores. Esa misma tarde, del día 12, habrá dos espectáculos de magia en el parque del barco pirata a las 18.30 y las 19.30 horas.

En el centro la gymkana se celebrará el sábado 13 de 11.00 a 13.30 horas. Consistirá en recorridos adaptados para las distintas edades y pruebas con los comercios colaboradores. Los participantes podrán conseguir mochilas con material escolar como premio. Ese mismo sábado 13, además, habrá también dos actuaciones de magia en San Francisco a las 12.00 y a las 13.00 horas.