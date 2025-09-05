HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El parking de San Atón, uno de los que reducirá sus tarifas. HOY

Aparcar en Menacho y San Atón será más barato para atraer clientes al centro

El Ayuntamiento de Badajoz y Telpark han firmado un acuerdo con tarifas como dejar el coche durante doce horas por 2,19 euros

Natalia Reigadas

Natalia Reigadas

Badajoz

Viernes, 5 de septiembre 2025, 02:00

La dificultad de aparcar en el centro de Badajoz es una de las quejas más repetidas por los vecinos. Un acuerdo entre el ... Ayuntamiento y Telpark permitirá que sea más barato dejar el coche en los parking de San Atón y Menacho. El objetivo es atraer visitantes al centro para incentivar las compras del comercio.

