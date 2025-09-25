HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Alumnos recogiendo residuos junto a Puente Ajuda. HOY
Extremadura y Portugal

Alumnos de Olivenza y Elvas limpian juntos la orilla del Guadiana en Puente Ajuda

Esta actividad pone en valor la cooperación transfronteriza, el cuidado del medio ambiente y la sensibilización hacia el patrimonio cultural compartido

R. H.

Jueves, 25 de septiembre 2025, 14:27

Alumnos extremeños y portugueses juntos en la orilla del Guadiana por una buena causa. La Confederación Hidrográfica del Guadiana, en colaboración con los Centros Europe Direct de Extremadura y Alto Alentejo, ha celebrado este jueves una jornada de limpieza de las márgenes del río en el entorno del emblemático Puente Ajuda, que une las localidades de Olivenza y Elvas. El objetivo es sensibilizar a los jóvenes sobre el impacto de la contaminación en el medio acuático y promover hábitos responsables que contribuyan a un futuro más sostenible. 

Valor histórico y cultural compartido

La actividad transfroteriza ha contado con la participación de alumnos del Colegio Escuelas Parroquiales Sagrado Corazón y el IES Puente Ajuda de Olivenza, así como de la Escola Secundária D. Sancho II de Elvas.

Además de fomentar la cooperación entre los dos países y la educación ambiental entre los más jóvenes, el encuentro ha servido también como recordatorio del valor histórico y cultural compartido, resaltando la importancia de preservar el patrimonio natural que une a España y Portugal. 

HOY

La iniciativa se enmarca en la conmemoración del vigesimo cuarto aniversario de la adhesión de España y Portugal a la Unión Europea y forma parte de la campaña #EUBeachCleanup2025, promovida por la Unión Europea y Naciones Unidas con el objetivo de proteger los ecosistemas acuáticos y reducir la contaminación y residuos en ríos, costas y mares mediante acciones concretas de limpieza, implicando a voluntarios, instituciones públicas, oenegés y organizaciones locales.

