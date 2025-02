Los alumnos de la Escuela de Artes y Oficios de Badajoz exigen que comience el curso en la nueva sede

Alumnos de la Escuela de Artes y Oficios Artísticos Adelardo Covarsí han decidido constituir una asociación con la que pretenden defender los derechos del alumnado. Esa decisión ha sido adoptada por este colectivo coincidiendo con el grave problema que aqueja a este centro tras cerrarse ... su anterior sede y no haberse producido la apertura de la nueva escuela. «Ante la situación actual, exigimos que, de una vez por todas, se pongan medidas efectivas para la apertura del centro, obviamente cuando se den las debidas garantías, pero sin demoras injustificadas. Nos gustaría saber el estado real de las obras y si ya hay una la fecha para la inauguración».

La asociación explica que hasta el momento los alumnos no han recibido ninguna comunicación sobre la demora. «Queremos manifestar el malestar general que esta situación ha creado, ya que se nos ha tratado como alumnos de tercera. ¿Sería imaginable pensar que no se impartiera un año de clases en la Facultad de Medicina por cambio de localización y por la no finalización de las obras de su nueva sede a tiempo o se exigirían responsabilidades?».

«Los alumnos tenemos derecho a que se nos trate con dignidad y se nos respete y por otra parte demandamos que, independientemente de que se nos devuelva la parte proporcional de la matrícula, abonada por exigencias del centro en junio de 2024, se garantice la reserva de la plaza a todos los alumnos matriculados en el curso 2024- 2025, incluidos aquellos que ya han solicitado la total devolución de la matrícula. Los alumnos no podemos ni debemos pagar las consecuencias de una mala previsión por parte de todos los organismos implicados, ya que el curso podría haberse iniciado normalmente en la anterior sede (Palacio de Godoy)», añade una nota firmada por el presidente de la asociación, Francisco José Carrallo Sánchez, y por su vicepresidente, Francisco Javier Marín Lencero.

La nueva asociación no entiende las razones por las que no ha seguido funcionando la escuela en su anterior ubicación. «No entendemos que se haya suspendido un curso de un organismo público y que aquí no pase nada. No tenemos ninguna duda de que las nuevas instalaciones serán mejores que las actuales, pero esto no es justificación para la situación a la que nos hemos visto abocados por la falta de planificación y control».

«Exigimos que, para el próximo curso, esa mala planificación no repercuta en la falta de profesorado que actualmente hay en alguna materia. La Escuela de Artes y Oficios, según nos indican, no dispone de una bolsa de trabajo de la que poder nutrirse en caso necesario para poder garantizar la continuidad de la enseñanza (como sí ocurre con otras instituciones). Ahora es el momento de hacer las gestiones oportunas si no queremos que, al inicio del próximo curso ( ¡a saber cuándo será esto!), nos encontremos con dicha problemática» prosigue el comunicado.

«Somos conocedores de que este curso 2024-2025 está perdido por razones obvias, pero hemos echado en falta la oferta por parte de la Escuela, de distintas propuestas y alternativas para estos meses que hemos estado 'de vacío', como la realización de talleres variados, conferencias o clases de apoyo… La Escuela es una institución de carácter y fondos públicos y depende de un Consorcio formado por la Diputación y el Ayuntamiento de Badajoz. Por tanto, el Consorcio es la figura responsable, y da la sensación de anquilosado y poco funcional, dado que al hablar la directiva de esta asociación con esas distintas partes que lo conforman (dirección de la Escuela, Ayuntamiento y Diputación) todos evaden responsabilidades directas. Si el consorcio es la figura de la que depende la Escuela, y la Escuela afronta una serie de dificultades, algunas de ellas cronificadas, es señal de que algo en dicho consorcio no es totalmente operativo o no funciona bien. Quizá la ausencia de una figura efectiva (gerente) que lo coordine puede ser uno de los problemas (y por tanto, su nombramiento, la solución). La Asociación del alumnado carece de vinculación alguna con ningún partido político, siendo una agrupación libre e independiente».

«Nuestro deseo es que la andadura como Asociación siempre camine junto al Consorcio (y quien/es lo dirijan en su caso) y la dirección de la EAO, porque entendemos que nuestros objetivos son comunes y que no han de ser otros que conseguir siempre lo mejor para nuestra escuela y su alumnado, y por tanto, para Badajoz».

«La ciudad de Badajoz merece una escuela de artes y oficios con los niveles de excelencia y seriedad que sus casi 150 años de andadura le otorgan, siendo una de las más antiguas de España y debemos luchar por darle el lugar que le corresponde», concluye la nota remitida por la nueva asociación de alumnos.