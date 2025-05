Alfonso IX, eclipsado por Ibn Marwan, empieza a recuperar protagonismo en Badajoz

Todavía quedan muchas visitas guiadas y charlas hasta que Alfonso IX sea un personaje popular en Badajoz, al menos al nivel de Ibn Marwan, igualmente ... desconocido hasta que se ideó la fiesta de Almossassa a finales de los noventa. Esta rivalidad en protagonismo se ha politizado, reconocen con una mueca de lástima algunos historiadores. Tanto la designación del paseo fluvial de la margen izquierda como Alfonso IX, así como un mural con su figura y su ejército ante los musulmanes son recientes, pero este último ha sido vandalizado en ocasiones, la última vez hace apenas dos semanas. En 2021 el 19 de marzo se declaró como Día de Badajoz precisamente por evocar la llegada a Badajoz del rey Alfonso IX, al que los musulmanes, en declive por tensiones internas, no opusieron resistencia tras cuatrocientos años de dominio en la zona.

Sin embargo, justo en ese mes de marzo de 1230 el rey se sabe que estaba en Mérida, por lo que la fecha de su entrada en Badajoz no está definida. Esta ha sido solo una de las puntualizaciones para ilustrar esta mañana todo lo que rodea a la celebración del día de la ciudad. Pero no ha sido la única. En un afán por divulgar la figura del rey cristiano posterior al fundador de Batalways, hoy ha tenido lugar una charla en el museo Luis de Morales para explicar su legado y el papel que jugó en «Badajoz, ciudad conquistada, no reconquistada», como también ha matizado este sábado la guía del Museo Luis de Morales, Laura Pérez, a las más de treinta personas que han escuchado la peripecias de este personaje histórico perteneciente al Reino de León. La anterior aclaración tiene que ver con que Badajoz fue fundada por los musulmanes en el año 875, cuando Ibn Marwan vino de Mérida y se fijó en el Cerro de la Muela donde luego se levantó la Alcazaba, por lo que no se puede afirmar que Badajoz fuera fundada o reconquistada por cristianos, ya que el primer asentamiento fijo fue musulmán y es en su época de dominación en la península cuando empieza la historia de los pacenses.

Hoy tocaba no obstante su punto de partida como ciudad cristiana, que también dejó detalles interesantes que la mayoría de los pacenses desconocen, incluida la propia guía, que reconoció haberse interesado por Alfonso IX no hace mucho, lo que revela que habrá que hacer aún mucha pedagogía histórica.

Fue en 1212 cuando en la famosa batalla de Las Navas de Tolosa los cristianos derrotaron a los árabes y a partir de entonces los vencedores se fueron adueñando de todas las ciudades. Alfonso IX de León, nacido en Zamora e hijo de Fernando II y Urraca de Portugal, se interesó por Extremadura, tierra en la que pasó la mayor parte de su reinado y donde ya había estado su abuelo, Alfonso VII, que en 1142 había conquistado Coria. Su nieto, figura que Badajoz reivindica ahora, nació en 1171 y las primeras noticias de su viaje a la región son de cuando tenía 28 años y aún no había subido al trono porque la Iglesia lo consideraba hijo bastardo debido a la consanguinidad de sus padres.

Alfonso IX primero conquistó Alcántara, después Cáceres y siguió hasta Badajoz, donde los musulmanes le entregaron las llaves ante la superioridad de su ejército y no tuvo ni que combatir. A diferencia de las anteriores conquistas extremeñas, a Badajoz la dotó de una categoría superior como ciudad de realengo, lo que explica la corona del león rampante de su escudo, el cual se quiso llevar el año pasado a la bandera de Badajoz, símbolo que no se ha concretado por diferencias políticas en el seno de la corporación municipal y que sigue pendiente.

Aunque vestigios dejó pocos, la guía ha explicado esta mañana a los asistentes detalles para que los pacenses se sientan orgullosos, como el tamaño del término municipal, de 20 kilómetros de Este a Oeste y de 100 de Norte a Sur. Pero sobre todo, la Carta Magna de León propugnada por Alfonso IX, que por primera vez admitía que el pueblo estuviera representado en las Cortes, no solo el clero o la nobleza. Esto significa, tal y como terminó reconociendo la Unesco, que fue el fundador de Badajoz el precursor del parlamentarismo y no Inglaterra. También como curiosidad que pone las cosas en su sitio, la guía del museo Luis de Morales ha comentado que el fundador de la Universidad de Salamanca fue no fue Alfonso X el Sabio sino Alfonso IX, considerado el primer rey demócrata, como reza en la descripción de la serie de actividades que organiza la Concejalía de Cultura bajo el título de '12 meses, 12 personajes' que ha seguido la estela de '12 meses, 12 historias'. En este 2023 ya se han despachado las figuras del la princesa Bárbara de Braganza y el músico Juan Vázquez. Esta mañana ha tocado Alfonso IX al coincidir con la víspera de San José, patrón local.

Paula Vaz, de 21 años, era esta mañana la más joven de los asistentes a la charla. Iba con su madre, María José Nieto, que la convenció para venir. La joven estudia Biología. «Sabía de la existencia de Alfonso IX, pero no de la relevancia de las cosas que hizo». Su madre, por su parte, reconocía que «para mí ha sido una sorpresa y no recordaba la figura de Alfonso IX, así que me ha llamado la atención la importancia para la ciudad de Badajoz y lo poco que se le ha tenido en cuenta como parte de nuestra historia». Según su hija, en su pandilla no suelen interesarse por estas charlas y desconocen lo que hizo este rey leonés. Ella, madre e hija, ya habían venido a la charla del pasado 21 de enero sobre Bárbara de Braganza y tienen previsto venir a la siguiente, el 15 de abril, sobre Lady Smith. «No conozco nada de su historia, sé que hay una calle dedicada a ella y poco más», decía hoy esta madre a la que le gusta que esta iniciativa sobre figuras históricas relevantes en Badajoz incluya a seis mujeres entre los 12 personajes propuestos. Además de las dos ya mencionadas, se trata de Olga Ramos (22 de julio), Esperanza Segura Covarsí (19 de agosto), Walda Lucenqui (21 de octubre) y Carolina Coronado (17 de diciembre).